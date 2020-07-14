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Количество инфицированных COVID-19 в психбольнице под Одессой за день увеличилось вдвое
В селе Александровка Лиманского района Одесской области количество инфицированных COVID-19 в психиатрической больнице № 2 резко возросло. По состоянию на утро вторника, 14 июля, коронавирус выявлен у пяти сотрудников и 12 пациентов. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Одесской областной администрации.
«Двое больных находятся в стационаре, десять — пока на амбулаторном лечении. У всех контактных лиц взяты анализы для ПЦР- тестирования», — сообщили в департаменте.
Отмечается, что сейчас в этом медучреждении находятся 437 профильных пациентов, а также 335 сотрудников — врачи, медсестры, младший медперсонал.
А в целом в Одесском регионе, по данным на утро 14 июля, зафиксирован 51 новый случай COVID-19. Общая численность подтвержденных заболевших составляет 2 262 человека. Умерли 30 пациентов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по состоянию на утро вторника, 14 июля, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Украине составило 54 тысячи 771 человек, что на 638 больше, чем сутками ранее.
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