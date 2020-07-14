Украина

Стало известно, когда Кабмин решит продлевать ли карантин в Украине

Вопрос о необходимости продления адаптивного карантина, который действует до 31 июля, Кабинет министров Украины рассмотрит на своем заседании на следующей неделе.

Об этом сообщает «Интерфакс — Украина» со ссылкой на источники в Минздраве. «На следующей неделе будет заседание Кабмина, на котором будут рассматривать вопросы необходимости продления карантина», — отметил собеседник издания.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», количество заболевших коронавирусной инфекцией в Украине приближается к 55 тысячам — за минувшие сутки подтверждены 638 новых случаев COVID-19.



186

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter