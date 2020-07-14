- 15:27 Соинвестор Sky Mall Тедер был осужден за взятку мэру Таллинна, — СМИ
- 15:22 Джокович вылечился от коронавируса и посетил знаменитые «Боснийские пирамиды»
- 15:04 Стало известно, когда Кабмин решит продлевать ли карантин в Украине
- 14:49 Обострение на армяно-азербайджанской границе: появились данные о потерях
- 14:40 Суд арестовал виновника жуткой аварии под Киевом, в которой погибли четыре человека
- 14:37 Пока мама была на работе: под Николаевом педофил изнасиловал 13-летнюю девочку
- 14:24 Незаконная стройка в Жулянах грозит местным жителям очередной катастрофой, — СМИ
- 14:18 Где в Киеве с 14 по 19 июля организуют продуктовые ярмарки (адреса)
- 14:10 «Губернатор в системе Путина должен быть непопулярным»: что известно о причинах протестов в Хабаровске
- 14:10 Сорочинскую ярмарку отменили из-за коронавируса
- 14:00 «Динамо» — «Заря»: где смотреть онлайн матчи 31-го тура чемпионата Украины
- 13:54 Спикер Госдумы заговорил об экстрадиции в РФ украинских политиков, призывающих вернуть Крым
Стало известно, когда Кабмин решит продлевать ли карантин в Украине
Вопрос о необходимости продления адаптивного карантина, который действует до 31 июля, Кабинет министров Украины рассмотрит на своем заседании на следующей неделе.
Об этом сообщает «Интерфакс — Украина» со ссылкой на источники в Минздраве. «На следующей неделе будет заседание Кабмина, на котором будут рассматривать вопросы необходимости продления карантина», — отметил собеседник издания.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», количество заболевших коронавирусной инфекцией в Украине приближается к 55 тысячам — за минувшие сутки подтверждены 638 новых случаев COVID-19.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.