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Карантин в Украине продлили до конца июля: что будет под запретом
Карантин в Украине продлен до 31 июля. Такое решение было принято на заседании правительства, учитывая растущее число новых заболевших COVID-19.
На все время карантина в Украине остаются под запретом стоящие пассажиры в транспорте (пассажиров в салоне/вагоне должно быть не больше, чем мест для сидения). Кроме того, остается в силе масочный режим — запрещено пребывание без масок или респираторах в общественных зданиях, сооружениях и транспорте.
Отдельно по каждой области могут вводиться дополнительные карантинные ограничения. Запреты могут касаться:
- массовых мероприятий (спортивных, культурных, религиозных);
- отелей, гостиниц;
- метрополитена и других видов транспорта;
- детсадов;
- фитнес-центров и спортзалов;
- учреждений культуры.
Напомним, ранее предполагалось, что карантин будет действовать до 22 июня. После того, как число новых выявленных случаев заболевания каждый день увеличивалось на 500 случаев и более, было решено продлить адаптивный карантин.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»32
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