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Украина

Карантин в Украине продлили до конца июля: что будет под запретом

15:05 17 июня 2020
карантин

Карантин в Украине продлен до 31 июля. Такое решение было принято на заседании правительства, учитывая растущее число новых заболевших COVID-19.

На все время карантина в Украине остаются под запретом стоящие пассажиры в транспорте (пассажиров в салоне/вагоне должно быть не больше, чем мест для сидения). Кроме того, остается в силе масочный режим — запрещено пребывание без масок или респираторах в общественных зданиях, сооружениях и транспорте.

Отдельно по каждой области могут вводиться дополнительные карантинные ограничения. Запреты могут касаться:

  • массовых мероприятий (спортивных, культурных, религиозных);
  • отелей, гостиниц;
  • метрополитена и других видов транспорта;
  • детсадов;
  • фитнес-центров и спортзалов;
  • учреждений культуры.

Напомним, ранее предполагалось, что карантин будет действовать до 22 июня. После того, как число новых выявленных случаев заболевания каждый день увеличивалось на 500 случаев и более, было решено продлить адаптивный карантин.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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