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Украина

Количество заболевших COVID-19 в Украине приближается к 55 тысячам

9:38 14 июля 2020
Анализы

По состоянию на утро вторника, 14 июля, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Украине составило 54 тысяч 771 человек — это на 638 больше, чем сутками ранее.

Согласно данным, отображенным на интерактивной карте СНБО, за минувшие сутки умерли 14 пациентов с COVID-19. Первый летальный случай зафиксирован в Луганской области. В то же время количество выздоровевших превысило число новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки — COVID-19 победил 651 пациент.

Среди тройки «лидеров» по заболеваемости — Львовская область (147 случаев), Киев (112 случаев) и Закарпатская (67 случаев).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», снижение количества заболевших за сутки в Киеве после выходных мэр столицы Виталий Кличко объяснил тем, что многие жители столицы сдают тесты в частных лабораториях, которые не работают в субботу и воскресенье.

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