27.00 / 27.23 30.34 / 30.80
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Харькове напали на журналистов, снимавших сюжет о самоубийстве женщины: инцидент попал на видео

15:47 14 июля 2020
Нападение

Во вторник, 14 июля, в Харькове на журналистов напал мужчина. Это произошло при съемках сюжета о самоубийстве женщины, которая задушила 10-летнего сына и покончила жизнь самоубийством.

Как сообщает Depo.ua, злоумышленник вначале заявил: «Уезжайте, чего вы здесь ищете сенсацию, я сейчас вам все разобью».

Затем он вновь появился, уже с компанией «около пяти мужчин», и подбежал к съемочной группе — отобрал у оператора штатив от видеокамеры, а затем бросился к припаркованному неподалеку автомобилю, за которым пытался спрятаться сотрудник телевидения, и оторвал у него дверные ручки. После этого злоумышленник начал бросать в съемочную группу камнями.

Журналистам пришлось покинуть место инцидента. Соседи сообщили, что нападавший — брат погибшей женщины.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине женщина в страхе перед коллекторами убила сына и брата.

136

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Нападение

В Харькове напали на журналистов, снимавших сюжет о самоубийстве женщины: инцидент попал на видео

карантин в Киеве

Карантин в Киеве может затянуться на полтора года

Скорая помощь

Ситуация тревожная: в Закарпатье привлекают дополнительные больницы для лечения COVID-пациентов

Очередь машин на границе

На границе с Венгрией застряли больше 200 авто: что произошло (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер