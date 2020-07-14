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В Харькове напали на журналистов, снимавших сюжет о самоубийстве женщины: инцидент попал на видео
Во вторник, 14 июля, в Харькове на журналистов напал мужчина. Это произошло при съемках сюжета о самоубийстве женщины, которая задушила 10-летнего сына и покончила жизнь самоубийством.
Как сообщает Depo.ua, злоумышленник вначале заявил: «Уезжайте, чего вы здесь ищете сенсацию, я сейчас вам все разобью».
Затем он вновь появился, уже с компанией «около пяти мужчин», и подбежал к съемочной группе — отобрал у оператора штатив от видеокамеры, а затем бросился к припаркованному неподалеку автомобилю, за которым пытался спрятаться сотрудник телевидения, и оторвал у него дверные ручки. После этого злоумышленник начал бросать в съемочную группу камнями.
Журналистам пришлось покинуть место инцидента. Соседи сообщили, что нападавший — брат погибшей женщины.
Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине женщина в страхе перед коллекторами убила сына и брата.136
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.