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Украина

Дело Гримчака: суд принял новое решение по бывшему чиновнику

16:36 14 июля 2020
Юрий Гримчак

Высший антикоррупционный суд (ВАКС), куда Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее направила обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака, продлил экс-чиновнику срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Как сообщают в ВАКС, продлен срок и второму фигуранту производства. «До 7 сентября 2020 включительно продлен срок действие процессуальных обязанностей, возложенных на обвиняемых», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», НАБУ закрыло дело против Юрия Гримчака, касающееся недостоверного декларирования расходов.

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