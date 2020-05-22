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Дело Гримчака передано в суд: в САП рассказали, что узнало следствие
Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака, с которого недавно сняли одно из подозрений, и еще одного фигуранта дела — их действия квалифицируют по статьям «Мошенничество», «Подстрекательство к завершенному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение».
В САП утверждают, что адвокат, давая консультацию замминистра, рассказал о сложной процедуре согласования разрешительных документов, с которым столкнулось одно из обществ. Речь шла о строительных работах на земельных участках в Киеве, которые в соответствии с Законом Украины «Об охране культурного наследия», относятся к памятникам культурного наследия.
«Узнав об этом, заместитель министра предложил свои „услуги“ по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в размере один миллион долларов США», — утверждают в САП и добавляют, что эту сумму якобы должны были распределить между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, в частности, Минкульта, Минюста, Украинского госинститута культурного наследия, Киевской горгосадминистрации…
Позже руководитель общества с ограниченной ответственностью пожаловался на трудности с рассмотрением гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре утверждают, что замминистра взялся решить эту проблему за 100 тысяч долларов, однако позже сумма была уменьшена до 80 тысяч.
«14 августа 2019 бывший топ-чиновник получил от представителя общества часть средств из обусловленного миллиона долларов — 450 тысяч — за якобы решение земельного вопроса и второй транш — в 30 тысяч — за разрешения вопроса с судебной ветвью власти. Сразу после получения этих средств замминистра и его „помощник“ были задержаны», — добавили в САП.
Данные статьи предусматривают от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Юрию Гримчаку заменили круглосуточный домашний арест на ночной с 22:00 до 6:00.95
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