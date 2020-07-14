Сильные дожди начнут отступать: синоптик рассказала, какой будет погода 15 июля

Украина

В среду, 15 июля, сильные дожди, прошедшие на северо-востоке Украины, начнут постепенно оставлять территорию страны.

Как сообщает в своем Facebook синоптик Наталья Диденко, мощные осадки отодвигаются, оставляя лишь небольшие умеренные дожди, которые пройдут на северо-востоке и севере Украины, а также в Винницкой и Черкасской областях и Кропивницком. Кроме того, небольшие осадки возможны на Волыни, Ровенщине и в Карпатах. Антициклон Yoann постепенно вытесняет дожди.

Ожидается температура воздуха от +21 до +26 градусов, на юге — до +28 градусов, на севере местами до +20 градусов, в Киеве — до +23 градусов. В течение недели потепление будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что сильный ливень затопил Харьков и Запорожье.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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