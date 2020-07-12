Украина

Грозовые дожди и похолодание: синоптик рассказала, какой погоды ждать в начале новой недели

По территории Украины движется мощный атмосферный фронт, который охлаждает температуру воздуха в пройденных регионах до +12 градусов. Тем временем на оставшейся территории все еще жарко — до +30 градусов. Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В понедельник, 13-го июля, локальные грозовые дожди будут идти практически по всей территории Украины, кроме восточных областей.

Синоптическая карта Украины

К существенному похолоданию — до +12-+20 градусов — стоит подготовиться жителям Запада, Севера и большинства центральных областей.

В Киеве понедельник запомнится свежестью, ожидается периодический дождь. Днем столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов.

Напомним, в середине недели аномальная жара убила двух человек на Херсонщине, а вспыхнувший лесной пожар на Луганской области тушат до сих пор.

Фото https://ck.oblast.online/

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