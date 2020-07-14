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Происшествия

Выяснились резонансные детали задержания фигуранта «пленок Ермака» (фото, видео)

19:26 14 июля 2020
Задержание

Во вторник, 14 июля, следователи Службы безопасности Украины задержали двоих киевлян, которые пытались получить 100 тысяч долларов США. Ранее стало известно, что один из задержанных проходит по скандалу с «пленками Ермака». Речь идет о Дмитрии Штанько.

Как сообщает Офис генпрокурора, двое граждан подстрекали представителя иностранной компании передать 100 тысяч долларов руководству Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы Украины, а также судье. Они утверждали, что, пользуясь личными связями, добьются за эти деньги судебного решения об отмене ареста имущества.

«Причем эти граждане собирались не передавать „вознаграждение“, а просто завладеть им», — сказано в сообщении.

В СБУ сделали резкое заявление по поводу задержания Штанько.

«Сегодняшнее задержание свидетельствует о том, что обличители „громких пленок“ на самом деле оказались обычными мошенниками», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что фигуранту «пленок Ермака» Дмитрию Штанько сожгли мотоцикл.

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