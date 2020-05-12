Происшествия

«Пленки Ермака»: одному из фигурантов сожгли мотоцикл, а другому – бросили гранату в авто (фото, видео)

Людей, рассказавших подробности о скандальном деле с «пленками Ермака», на которых якобы слышен голос брата главы Офиса президента Дениса Ермака, решили запугать неизвестные. В ночь на вторник, 12 мая, было совершено покушение на имущество Дмитрия Штанько и Сергея Шумского. Оба мужчины обвиняют Дениса Ермака в коррупции и подали соответствующие заявления в Нацполицию.

У Штанько подожгли мотоцикл, у Шумского в машину бросили гранату. О произошедшем они рассказали изданию «Бабель».

По словам Дмитрия Штанько, в районе часа ночи загорелся его мотоцикл. Потушить пламя не удалось — мотоцикл сгорел. Пострадавший вызвал полицию, его допросили. Оказалось, что есть несколько свидетелей, Штанько поехал на допрос.

Из видео с камер наблюдения можно увидеть, как неизвестный мужчина поджигает мотоцикл.

Штанько связал поджог с тем, что 11 мая он прошел полиграф по делу о «пленках Ермака», 12 мая должно быть заключение.

В свою очередь, Сергей Шумский сообщил изданию, что этой же ночью, примерно в то же время ему в машину бросили гранату. Узнал об этом Шумский от полиции — около 1:30 копы позвонили в дверь и сообщили, что произошла неприятность.

Как оказалось, молодой человек в черной одежде с балаклавой на лице подошел к автомобилю, разбил стекло на месте водителя и бросил туда гранату.

Все это увидели несколько местных жителей, которые в то время пили пиво во дворе неподалеку. Они побежали за ним, догнали на перекрестке, начали бить, но ему удалось бежать. Соседи вернулись вызвали полицию, взрывотехников.

По словам Шумского, чека в гранате осталась, поэтому она не взорвалась. Возможно, предполагает пострадавший, цель была просто напугать. Шумский также связывает инцидент с делом Ермака.

Напомним, в конце марта депутат от «Слуги народа» Гео Лерос обнародовал в Facebook видео, где человек, похожий на брата главы офиса президента Андрея Ермака — Денис, обсуждает вопрос назначения на различные государственные должности.

Штанько и Шумский были помощниками Дениса Ермака и также фигурируют на пленках. Позже они обвинили Андрея Ермака в коррупции и заявили, что он получал деньги от людей, которые надеялись занять государственные должности.

Оба брата Ермаки обвинения отвергают. Сейчас идет расследование в СБУ, ГБР и Нацполиции, куда дело передали из НАБУ, так как изменили квалификацию преступления.

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