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Происшествия

СБУ задержала автора скандальных «пленок Ермака»: первые детали

16:36 14 июля 2020
СБУ

Во вторник, 14 июля, сотрудники Службы безопасности Украины задержали Дмитрия Штанько, который известен тем, что мог записывать разговоры Дениса Ермака, младшего брата главы Офиса президента.

Как сообщает LIGA.net, Штанько задержали по делу о мошенничестве. По информации издания, Штанько задержали при получении 100 тысяч долларов.

«Сотрудники СБУ прекратили противоправную деятельность организованной преступной группы, которая подозревается в совершении мошеннических действий, 14 июля в 14:15», — сообщили журналистам в СБУ.

По предварительным данным, Штанько получил деньги «за содействие в решении вопроса с правоохранительными органами по возврату изъятого имущества».

При этом в СБУ уточнили, что сейчас Штанько официально не работает. Дело против него открыли по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Ранее сообщалось, что неизвестные подожгли мотоцикл Дмитрия Штанько.

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