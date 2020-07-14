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Дайверы выловили пулемет Максима вблизи популярного одесского пляжа (фото, видео)
Необычную находку преподнесло Черное море одесситам. На дне в районе популярного пляжа «Ланжерон» дайверы обнаружили пулемет Максима. Напомним, ранее склад артснарядов времен Второй мировой войны бы обнаружен в школе под Одессой.
По словам руководителя дайвинг- центра «Океан» Ростислава Курочкина, в результате штормовой погоды сильное морское подводное течение размыло слой песка, под которым находился артефакт.
«Вероятнее всего, пулемет имеет отношение к событиям обороны или освобождения Одессы от нацистских захватчиков в годы Второй мировой войны 1941−1944 годов», — считает Курочкин.
Поднять на поверхность уникальную находку дайверам помогли офицеры Военной академии и гарнизонный военный капеллан Василий Вырозуб. Дайверы обещают привести оружие в порядок и передать его в военно-исторический музей академии, чтобы «будущие офицеры могли собственноручно в прямом смысле коснуться истории развития военного вооружения».
Справка «ФАКТОВ». Пулемет Максима — станковый пулемет, разработанный британским оружейником американского происхождения Хайремом Стивенсом Максимом в 1883 году. Пулемет Максима стал одним из родоначальников автоматического оружия; он широко использовался в ходе колониальных войн 1899−1902 годов, Первой и Второй мировых войн, в ряде вооруженных конфликтах XX века.
Напомним, в июне 2020 года в парке под Винницей обнаружили более 700 снарядов, а ранее из-за двух старых авиабомб, выявленных в Днепре во время земляных работ, пришлось останавливать работу аэропорта.71
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