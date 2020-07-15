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Протесты в Беларуси: количество задержанных превысило сто человек

0:25 15 июля 2020
Протесты в Беларуси

В Беларуси продолжается противостояние граждан, возмущенных снятием с президентских выборов оппозиционных кандидатов и силовиков.

Количество задержанных во время акций граждан значительно увеличилось к вечеру вторник, 14 июля, пишет «Настоящее Время».

Издание приводит данные правозащитного центра «Весна», согласно которым:

  • в Минске задержали около 120 человек (в том числе журналистов),
  • в Гомеле — десять (среди них двое журналистов),
  • в Бресте и Пружанах — по семь человек,
  • в Бобруйске — пять задержанных,
  • по двум задержанным — в Столбцах и Солигорске.

Нескольких человек во время мирного шествия в Минске задержала милиция. Корреспондентов «Еврорадио» задержали во время прямой трансляции. Также в прямом эфире задержали двух корреспондентов белорусской службы Радио Свобода и нескольких журналистов телеканала «Белсат».

Милиция в Минске начала перекрывать доступ к площади Независимости в центре города, к месту привезли несколько автозаков, пресс-служба МВД распространила заявление о недопустимости массовых беспорядков и несанкционированных акций.

Напомним, что Центризбирком Беларуси 14 июля зарегистрировал кандидатов на президентский пост — ими стали Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Александр Лукашенко.

Главный оппонент Лукашенко — экс-глава «Белгазпромбанка» меценат Виктор Бабарико — находится под арестом в СИЗО. Он обвиняется в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и взяточничестве.

Валерий Цепкало, основатель Парка высоких технологий и бывший помощник президента по вопросам науки, не мог быть зарегистрирован, так как после проверки ЦИК засчитал лишь 75 тысяч подписей — это меньше половины собранных претендентом в кандидаты. Некоторые издания сообщили также о том, что на Цепкало написал заявление в милицию некий гражданин Турции, а в МВД Беларуси заявили, что проводят проверку по фактам «противоправной деятельности» в отношении политика.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по мнению координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова, в соседней стране «происходит восстание народа против «Саши Три процента». И в нынешней избирательной кампании есть кандидаты, которые смогут конкурировать с Лукашенко.

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