- 22:21 Родители недосмотрели: под Одессой под колесами грузовика и трактора погибли двое детей
- 22:13 «Драгер» зашкалил: в Херсоне поймали рекордно пьяного водителя
- 21:48 Шустер и Елизаров передали военному госпиталю медицинский аппарат стоимостью 1 млн грн
- 21:43 В Беларуси возобновились акции противников Лукашенко, силовики жестко задерживают людей
- 21:20 Для развития «зеленой» энергетики в Украине необходимо модернизировать устаревшие энергосети, – эксперт
- 20:59 Мальдивы открывают границы для туристов: что важно знать украинцам
- 20:28 Во Львове возобновят работу отели и детсады: названы даты
- 20:26 Из США в Украину вернули украденную картину: почему процесс растянулся на 7 лет
- 19:54 Что значит «та сторона»? Сеть возмутило заявление Зеленского по поводу убийства военного медика на Донбассе
- 19:26 Выяснились резонансные детали задержания фигуранта «пленок Ермака»
- 19:15 «Техническая ошибка»: заместитель главы ГНС объяснил, почему государство теряло ежемесячно 2 миллиарда гривен
- 18:59 «Украина должна жестко отвечать на подлость боевиков»: Зеленский отреагировал на убийство военного медика на Донбассе
В Беларуси возобновились акции противников Лукашенко, силовики жестко задерживают людей (видео)
В Беларуси общественность, возмущенная снятием с президентских выборов оппозиционных кандидатов, проводит акцию протеста. Она началась после того, как ЦИК Беларуси не зарегистрировал кандидатом в президенты Виктора Бабарико.
Как сообщает информационное агентство сursorinfo.co.il, участников демонстрации в Минске начали задерживать силовики. Они останавливают протестующих с бело-красно-белой символикой, нередко правоохранители задерживают также случайных прохожих.
Силовики действуют жестко. Некоторые участники протестной акции сопротивляются задержаниям.
Моменты противостояния демонстрантов и силовиков запечатлены на видео:
Журналистов «Еврорадио» задержали прямо во время стрима с места событий.
Ранее сообщалось, что, по данным некоторых социологических опросов, рейтинг действующего президента Беларуси Лукашенко не превышает 5%. Это говорит о том, что впервые в истории независимой Беларуси Лукашенко не уверен в победе в президентских выборах.146
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.