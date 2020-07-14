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Мир

В Беларуси возобновились акции противников Лукашенко, силовики жестко задерживают людей (видео)

21:43 14 июля 2020
Акция

В Беларуси общественность, возмущенная снятием с президентских выборов оппозиционных кандидатов, проводит акцию протеста. Она началась после того, как ЦИК Беларуси не зарегистрировал кандидатом в президенты Виктора Бабарико.

Как сообщает информационное агентство сursorinfo.co.il, участников демонстрации в Минске начали задерживать силовики. Они останавливают протестующих с бело-красно-белой символикой, нередко правоохранители задерживают также случайных прохожих.

Силовики действуют жестко. Некоторые участники протестной акции сопротивляются задержаниям.

Моменты противостояния демонстрантов и силовиков запечатлены на видео:

Журналистов «Еврорадио» задержали прямо во время стрима с места событий.

Ранее сообщалось, что, по данным некоторых социологических опросов, рейтинг действующего президента Беларуси Лукашенко не превышает 5%. Это говорит о том, что впервые в истории независимой Беларуси Лукашенко не уверен в победе в президентских выборах.

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