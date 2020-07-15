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Происшествия

СБУ нагрянула с обысками к фигуранту «пленок Ермака»

8:20 15 июля 2020
Сергей Шумский

Сотрудники СБУ провели обыски в квартире Сергея Шумского — одной из ключевых фигур «пленок Ермака», обнародованных нардепом Гео Леросом.

Как сообщает «Суспільне», в деле, которым занимается СБУ, Шумский имеет статус свидетеля.

«Знаю лично всех, кто был на тех пленках, всех видел. Со Штанько мы работаем в одном учреждении», — сказал Шумский и заявил, что не имеет отношения к записи пленок.

Он утверждает, что СБУ на днях проводила обыски в его квартире.

«Проводили обыски в рамках дела. Только почему у нас, а не у фигуранта Ермака, я не понял. Мне ничего не объяснили», — сказал Шумский

По его словам, история с отбором кандидатов на должности не предусматривала ничего противоправного, поскольку проводилась с подачи братьев Ермаков в качестве альтернативы проекту LIFT. Этот проект уже не работал, но в нем находилось около 3 тысяч проектов, которые не рассматривались.

«Моя функция была проверять кандидатов „на токсичность“, и организовывать график встреч этих кандидатов с Денисом Ермаком», — отметил Шумский.

Как сообщали «ФАКТЫ», 14 июля сотрудники СБУ задержали Дмитрия Штанько, которого называют автором скандальных «пленок Ермака».

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