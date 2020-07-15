Меренговый рулет с ягодами: легкий рецепт (фото)

Меренговый рулет с ягодами — райское наслаждение в летний день. Создание его — филигранная работа, но по плечу даже новичку. Так утверждает кондитер из Чернигова Валентина Веревкина. Легким рецептом такого рулета она поделилась с «ФАКТАМИ». Приступая к готовке, важно точно следовать рекомендациям кулинара. А родные и близкие обязательно оценят ваши старания. Да и сами вы, создав такую красоту, останетесь довольны.

— Десерты из меренги любят и взрослые, и дети, — говорит Валентина Веревкина. — Лакомство тает во рту и при этом сохраняет хрустящую текстуру даже в соседстве с кремом и ягодами. Торт или рулет, облаченный в хрупкую меренгу, кажется более воздушным чем из коржей. Меренга лежит в основе известного десерта Павлова, ассоциирующегося с нарядом и грациозностью балерины. Предлагаю добавить в меренгу слайсы фундука, а в начинку рулета — маскарпоне и свежие ягоды клубники.

— Многие боятся браться за приготовление десерта — вдруг не получится.

— Если знать пару хитростей, то с этим справится и новичок. Главное, не пугайтесь, если поверхность рулета кое-где потрескается. Фактурные трещинки станут дополнительным декором, а огрехи первого опыта можно будет запросто замаскировать облаком сахарной пудры.

Меренговый рулет с ягодами Ингредиенты: 200 г белка;

300 г сахарной пудры;

1 чайная ложка лимонного сока;

40 г кукурузного крахмала;

30−40 г слайсов или дробленого фундука. Приготовление: Взбиваем белки, сахарную пудру и лимонный сок на высокой скорости миксера. Во взбитую массу добавляем кукурузный крахмал и пару секунд взбиваем. Масса станет плотной, но немножко будет опадать с венчика (если венчик поставить вертикально, образуется «клювик»). Противень застилаем силиконизированной пергаментной бумагой (чтобы потом меренга легко отошла) Перекладываем меренгу на противень. Распределяем ее паллетой равномерно. Посыпаем слайсами фундука. Отправляем в духовку выпекаться минут 20−25 при температуре 175˚. Пока выпекается меренга, делаем крем по одному из рецептов. Все продукты должны быть холодные, сливки как минимум ночь должны провести в холодильнике. Чаша миксера должна быть сухой. Крем 1 300 г сыра маскарпоне;

150 г сливок 33% жирности;

60 г сахарной пудры;

300 г свежей клубники. Крем 2 200 г сыра Филадельфия/Креммете/Альметте;

200 г сливок 33% жирности;

50 г сахарной пудры;

300 г свежей клубники. Крем 3 400 г сливок 33% жирности;

50 г сахарной пудры;

300 г свежей клубники. Помните, что крем на одних сливках самый нежный, но менее стабильный. Сыр, сливки и пудру взбиваем на средних оборотах, пока крем не загустеет. Меренгу переворачиваем еще на один лист пергамента (внизу у нас будет сторона с орехами). Сверху снимаем пергамент, на котором выпекалась меренга. На охлажденный пласт меренги равномерно кладем крем и нарезанную слайсами клубнику.

Аккуратно заворачиваем рулет и отправляем в холодильник на минут 40−60. После охлаждения нарезаем и красиво подаем!

Меренговый ягодный рулет вкусный и ароматный

— Можно представить, как все это вкусно!

— Существует две гипотезы относительно происхождения меренги. Согласно первой, меренги были изобретены в швейцарском городе Майрингене итальянским шеф-поваром Гаспарини. Однако более вероятной считается другая точка зрения: первым слово «меренга» использовал Франсуа Массиало в поваренной книге, изданной в 1692 году.

— Какие тонкости приготовления меренги нужно взять на заметку?

— Посуда для взбивания белков должна быть абсолютно сухой, в ней не должно быть ни капли воды или жира, иначе не видать вам крутой белковой пены. Никакого желтка, используйте только белки. В белковую массу не должно попасть ни капли желтой массы! Сахар добавляем только после того, как взобьем белки в пену. Вместо сахара можно брать сахарную пудру — она быстрее растворится и быстрее получится нужная консистенция. Только учтите, что пудра для приготовления должна быть свежей. Если пролежала в шкафчике годик, она, конечно, не испортилась, но есть риск, что густая пена у вас не получится за счет того, что пудра набрала влаги из воздуха. Белковая масса готова для запекания, если пена плотно держится на венчике — не капает и не стекает.

— Как хранить меренгу?

— Ее лучше съесть в тот же день после приготовления, так как меренга боится влаги и может таять. Тем более в рулете и крем, и свежая ягода в начинке.

— Какой ягодой лучше декорировать меренговый рулет?

— Он очень хорошо «дружит» с клубникой, малиной, черникой. В зимнее время можно использовать цитрусовые.

— Посоветуйте, как разрезать столь хрупкий рулет, чтобы не испортить всю красоту?

— С этим не возникнет проблем. Режется рулет легко — за счет добавления крахмала меренга достаточно эластичная.

— С каким напитком лучше подавать рулет?

— Например, с мятно-фруктовым или ягодным чаем. Сейчас сезон ягод, а зимой можно использовать замороженную чернику или малину.

— Над чем сейчас работаете?

— Хочу освоить приготовление мильфея по всем правилам. Сочетание слоеной основы с карамельной корочкой, легкого сливочно-заварного крема и свежих ягод — это очень вкусно!



— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Хорошего настроения и крепкого здоровья! Готовьте вкусные и полезные десерты для близких людей! Лето — благодатная пора для кулинарных экспериментов. Блюда с ягодами и фруктами не только вкусные, но и красивые.

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Фото из альбома Валентины Веревкиной

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