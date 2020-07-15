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Меренговый рулет с ягодами: легкий рецепт (фото)
Меренговый рулет с ягодами — райское наслаждение в летний день. Создание его — филигранная работа, но по плечу даже новичку. Так утверждает кондитер из Чернигова Валентина Веревкина.
Легким рецептом такого рулета она поделилась с «ФАКТАМИ». Приступая к готовке, важно точно следовать рекомендациям кулинара. А родные и близкие обязательно оценят ваши старания. Да и сами вы, создав такую красоту, останетесь довольны.
— Десерты из меренги любят и взрослые, и дети, — говорит Валентина Веревкина. — Лакомство тает во рту и при этом сохраняет хрустящую текстуру даже в соседстве с кремом и ягодами. Торт или рулет, облаченный в хрупкую меренгу, кажется более воздушным чем из коржей. Меренга лежит в основе известного десерта Павлова, ассоциирующегося с нарядом и грациозностью балерины. Предлагаю добавить в меренгу слайсы фундука, а в начинку рулета — маскарпоне и свежие ягоды клубники.
— Многие боятся браться за приготовление десерта — вдруг не получится.
— Если знать пару хитростей, то с этим справится и новичок. Главное, не пугайтесь, если поверхность рулета кое-где потрескается. Фактурные трещинки станут дополнительным декором, а огрехи первого опыта можно будет запросто замаскировать облаком сахарной пудры.
Меренговый рулет с ягодами
Ингредиенты:
- 200 г белка;
- 300 г сахарной пудры;
- 1 чайная ложка лимонного сока;
- 40 г кукурузного крахмала;
- 30−40 г слайсов или дробленого фундука.
Приготовление:
Взбиваем белки, сахарную пудру и лимонный сок на высокой скорости миксера. Во взбитую массу добавляем кукурузный крахмал и пару секунд взбиваем. Масса станет плотной, но немножко будет опадать с венчика (если венчик поставить вертикально, образуется «клювик»).
Противень застилаем силиконизированной пергаментной бумагой (чтобы потом меренга легко отошла) Перекладываем меренгу на противень.
Распределяем ее паллетой равномерно. Посыпаем слайсами фундука. Отправляем в духовку выпекаться минут 20−25 при температуре 175˚.
Пока выпекается меренга, делаем крем по одному из рецептов.
Все продукты должны быть холодные, сливки как минимум ночь должны провести в холодильнике.
Чаша миксера должна быть сухой.
Крем 1
- 300 г сыра маскарпоне;
- 150 г сливок 33% жирности;
- 60 г сахарной пудры;
- 300 г свежей клубники.
Крем 2
- 200 г сыра Филадельфия/Креммете/Альметте;
- 200 г сливок 33% жирности;
- 50 г сахарной пудры;
- 300 г свежей клубники.
Крем 3
- 400 г сливок 33% жирности;
- 50 г сахарной пудры;
- 300 г свежей клубники.
Помните, что крем на одних сливках самый нежный, но менее стабильный.
Сыр, сливки и пудру взбиваем на средних оборотах, пока крем не загустеет.
Меренгу переворачиваем еще на один лист пергамента (внизу у нас будет сторона с орехами).
Сверху снимаем пергамент, на котором выпекалась меренга. На охлажденный пласт меренги равномерно кладем крем и нарезанную слайсами клубнику.
Аккуратно заворачиваем рулет и отправляем в холодильник на минут 40−60. После охлаждения нарезаем и красиво подаем!
— Можно представить, как все это вкусно!
— Существует две гипотезы относительно происхождения меренги. Согласно первой, меренги были изобретены в швейцарском городе Майрингене итальянским шеф-поваром Гаспарини. Однако более вероятной считается другая точка зрения: первым слово «меренга» использовал Франсуа Массиало в поваренной книге, изданной в 1692 году.
— Какие тонкости приготовления меренги нужно взять на заметку?
— Посуда для взбивания белков должна быть абсолютно сухой, в ней не должно быть ни капли воды или жира, иначе не видать вам крутой белковой пены. Никакого желтка, используйте только белки. В белковую массу не должно попасть ни капли желтой массы! Сахар добавляем только после того, как взобьем белки в пену. Вместо сахара можно брать сахарную пудру — она быстрее растворится и быстрее получится нужная консистенция. Только учтите, что пудра для приготовления должна быть свежей. Если пролежала в шкафчике годик, она, конечно, не испортилась, но есть риск, что густая пена у вас не получится за счет того, что пудра набрала влаги из воздуха. Белковая масса готова для запекания, если пена плотно держится на венчике — не капает и не стекает.
— Как хранить меренгу?
— Ее лучше съесть в тот же день после приготовления, так как меренга боится влаги и может таять. Тем более в рулете и крем, и свежая ягода в начинке.
— Какой ягодой лучше декорировать меренговый рулет?
— Он очень хорошо «дружит» с клубникой, малиной, черникой. В зимнее время можно использовать цитрусовые.
— Посоветуйте, как разрезать столь хрупкий рулет, чтобы не испортить всю красоту?
— С этим не возникнет проблем. Режется рулет легко — за счет добавления крахмала меренга достаточно эластичная.
— С каким напитком лучше подавать рулет?
— Например, с мятно-фруктовым или ягодным чаем. Сейчас сезон ягод, а зимой можно использовать замороженную чернику или малину.
— Над чем сейчас работаете?
— Хочу освоить приготовление мильфея по всем правилам. Сочетание слоеной основы с карамельной корочкой, легкого сливочно-заварного крема и свежих ягод — это очень вкусно!
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Хорошего настроения и крепкого здоровья! Готовьте вкусные и полезные десерты для близких людей! Лето — благодатная пора для кулинарных экспериментов. Блюда с ягодами и фруктами не только вкусные, но и красивые.
Ранее кулинар из Кривого Рога Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» рецептами мороженого, которое несложно приготовить в домашних условиях.
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Фото из альбома Валентины Веревкиной14
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!