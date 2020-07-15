- 11:10 В ВР могут пройти пять партий: лидируют «Слуга Народа» и «ОПЗЖ» — соцопрос
- 11:04 В Киеве нашли убитым следователя СБУ, — СМИ
- 10:57 Готовилась масштабная зачистка Майдана: генерал рассказал, что заставило Януковича сбежать из Украины
- 10:54 Искусство вне политики? Тина Кароль и Kazka едут на "Славянский базар", где выступят крымнашисты Киркоров и Газманов
- 10:54 Коронавирус может передаваться от матери к плоду через пуповину, — медики
- 10:48 Эммануэль и Брижит Макрон попали в окружение сердитой толпы, требовавшей отставки президента
- 10:18 Украинец Малиновский выдал феерический матч в Италии и приблизил свою команду к рекорду
- 10:18 Языковой омбудсмен резко раскритиковал скандальный законопроект Бужанского
- 10:17 Школы в Украине хотят перевести на новый режим работы из-за COVID-19: что об этом известно
- 10:05 В США провели первые испытания на людях вакцины против коронавируса
- 09:49 «Работа у нас такая»: орудующие в Киеве дерзкие воровки попали на видео
- 09:48 Коронавирус в Украине: за сутки резко выросло число заболевших и выздоровевших
В Киеве нашли убитым следователя СБУ, — СМИ
В Киеве, где недавно мужчина стрелял в полицейского, нашли убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного — информацию о его гибели УНН получило из собственных источников в правоохранительных органах.
Сообщается, что тело мужчины обнаружили в столице по улице Иорданской около 2 часов ночи. Правоохранители, прибывшие на место ЧП, обнаружили на теле погибшего признаки насильственной смерти. В частности, следы крови возле уха. У следователя были вывернуты карманы брюк, а обувь снята.
Информагентство утверждает, что погибший занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. Он должен был выйти на пенсию в среду, 15 июля.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Никополе Днепропетровской областиоперуполномоченного — старшего лейтенанта полиции — жестоко убили и пытались вывезти его тело в багажнике автомобиля.186
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Готовилась масштабная зачистка Майдана: генерал рассказал, что заставило Януковича сбежать из Украины
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»