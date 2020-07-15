В Киеве нашли убитым следователя СБУ, — СМИ

В Киеве, где недавно мужчина стрелял в полицейского, нашли убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного — информацию о его гибели УНН получило из собственных источников в правоохранительных органах.

Сообщается, что тело мужчины обнаружили в столице по улице Иорданской около 2 часов ночи. Правоохранители, прибывшие на место ЧП, обнаружили на теле погибшего признаки насильственной смерти. В частности, следы крови возле уха. У следователя были вывернуты карманы брюк, а обувь снята.

Информагентство утверждает, что погибший занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. Он должен был выйти на пенсию в среду, 15 июля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Никополе Днепропетровской областиоперуполномоченного — старшего лейтенанта полиции — жестоко убили и пытались вывезти его тело в багажнике автомобиля.

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