В Никополе в багажнике автомобиля нашли застреленного полицейского

Происшествия

В Никополе Днепропетровской области старшего лейтенанта полиции жестоко убили и пытались спрятать его тело в багажнике авто. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Так, в ночь на 29 марта в городе остановили авто, в котором находились два местных жителя — отец 1964 года рождения с сыном 1984 года рождения. Во время осмотра транспортного средства в багажнике был обнаружен мертвым оперуполномоченный Никопольского отдела полиции 1995 года рождения, пишет OBOZREVATEL.

На теле были замечены огнестрельные ранения. Водителя и его сына задержали.

Как писали «ФАКТЫ», в феврале в оккупированном Россией Симферополе в салоне автомобиля обнаружили тело семилетнего мальчика с множественными ранениями. В ходе досмотра места преступления полицейские изъяли доказательства — средства убийства, а также пустые упаковки от сильнодействующих медицинских препаратов.

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