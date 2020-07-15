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В Киеве найден мертвым следователь СБУ: выяснились детали трагедии
15 июля в два часа ночи в Киеве на улице Иорданской было обнаружено тело следователя СБУ по особо важным делам Романа Закладного. По некоторой информации, он занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины.
По сообщению человека, обнаружившего труп, у мужчины возле правого уха были видны следы крови.
— Смерть нашего сотрудника мы можем подтвердить, — сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. — Я не уверена. что там было именно убийство. В любом случае вам об этом лучше расскажут в полиции. Могу только сказать, что наш сотрудник сегодня должен был выходить на пенсию.
— Правда ли, что Роман Закладный вел резонансные дела о госизмене?
— Особо резонансных дел в последнее время он не вел. О событиях на востоке Украины — да, такие были. Но это не какие-то крупные дела. А обычная работа многих следователей СБУ. Даже арест сепаратиста можно назвать «расследованием событий на Донбассе».
В столичной полиции «ФАКТАМ» рассказали, что следов насильственной смерти на теле следователя обнаружено не было.
— Видимых следов нет, — утверждает пресс-офицер Оболонского управления полиции Диана Шутько. — Тело отправлено на экспертизу. Только после этого мы сможем сказать более детально, что произошло с человеком.
— Но свидетель утверждает, что у мужчины на брюках были вывернуты карманы, а возле уха была кровь.
— Свидетель, возможно, увидел тело уже после того, как его осмотрел эксперт. Эксперты всегда проверяют содержимое карманов. А что до крови возле уха, то мужчина мог потерять сознание, упасть, удариться головой. По крайней мере на данный момент у нас нет сведений о том, что смерть была насильственной.
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