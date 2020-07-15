«Он погиб на взлете»: какую память оставил о себе Герой Украины Тарас Матвеев (фото)

Военнослужащий 24-й ОМБр ВСУ Тарас Матвеев погиб 10 июля 2020 года. В тот день в районе села Троицкое Попаснянского района Луганской области оккупанты из минометов атаковали позицию, которой командовал 31-летний младший лейтенант Матвеев. Одна из мин попала в блиндаж, он загорелся и частично обрушился. Тарас вытащил двух бойцов и отнес в безопасное место. А сам получил смертельное осколочное ранение.

— Когда я в соцсетях увидел фотографию Тараса и понял, что он погиб, меня будто молнией пронзило, — рассказал «ФАКТАМ» преподаватель факультета журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко Богдан Тихолоз, у которого учился Тарас Матвеев. — Это был человек, который понимал, зачем он учится на факультете журналистики, чего хочет. Потом он это ярко продемонстрировал в своей журналистской карьере. Ему было недостаточно лишь констатировать и описывать. Тарас всегда отстаивал свою позицию. Для него журналистика была формой служения, неравнодушия, он хотел изменить мир.

— Тарас с особой страстью отстаивал все, что касалось Украины и украинского языка, — вспоминает однокурсница Тараса Ольга Лапан. — Он был не таким, как все, в хорошем смысле этого слова. У нас на потоке было около сотни человек, он дружил со всеми, любил шутить. Уважал чужую музыку, но всегда танцевал под свою мелодию.

Сейчас вспоминаются его слова, которые он написал на своей странице в соцсетях в апреле: «Не отдавайте свои свободу и права из-за паники и страха. Потом их придется возвращать кровью». Такие слова побуждают к действию. А он и был человеком действия. И при этом очень глубоким человеком, просто кладезем знаний. Те, кто не был с ним знаком, многое потеряли, — рассказывает Ольга Лапан.

Закончив факультет журналистики во Львове, Тарас переехал в Киев. Там работал на нескольких телеканалах. Уволился перед Революцией достоинства. Он был среди студентов, которых избили беркутовцы. Прошел Майдан, потом помогал искать тех, кто пропал там без вести.

Весной 2015 года пошел добровольцем в «Карпатскую Сечь», защищал украинские позиции в Песках, Водяном, Опытном, Первомайском.

Он был единственным сыном у родителей. Чтобы мать и отец не волновались, сказал, что едет на заработки. Правду знал только сосед Тараса Владимир Гаврон.

— Он поехал на войну вместе со своими товарищами по Майдану, — делится с «ФАКТАМ» основатель местного волонтерского движения Владимир Гаврон. — Для него было важно быть среди них там. Тарас восхищался казачеством, углубленно изучал военную историю. Мы часто с ним говорили о риске, но отговаривать его было бесполезно.

Когда Матвеев вернулся с фронта, решил начать борьбу в тылу — пошел в депутаты Жидачовского районного совета.

— В 2015 году Тарас стал депутатом и сразу же взялся за регламент городского и районного советов. Ходил на все заседания. Выяснял, насколько честно райсовет выделяет землю. Добился, чтобы из сессионного зала вели прямую трансляцию. Чиновники утверждали, что денег на технику для трансляций нет, так он свою принес, — вспоминает тогдашний пресс-секретарь политической силы, от которой баллотировался Тарас, Анна Герич.

Одно из нашумевших разоблачений того периода связано с деятельностью подпольного салона игровых автоматов в Жидачове.

— В подвальном помещении, недалеко от отделения полиции, работали игровые автоматы, — вспоминает Анна. — Тарас подавал запросы в полицию, но ему отвечали, что там ничего нет. И однажды он с друзьями ночью вынес эти автоматы на улицу. Был большой скандал: кто-то же это все «крышевал».

Боролся Матвеев и против незаконной вырубки леса.

— Я тогда как раз свое первое расследование на тему леса делала, — вспоминает журналист-расследователь Елизавета Чип. — Тарас с друзьями во Львове заблокировали 60 вагонов нелегального леса. Просто стали посреди путей и не пускали вагоны, требуя предоставить документы, что это за дерево, куда оно едет. Когда прибыла полиция, Тарас четко объяснил, почему они не пускают лес.

Благодаря ему Львовщине зародилось движение «Стоп лесоцид». Тарас и название придумал, и группу создал. Сначала они лесовозы с нечипированым деревом в Жидачовском районе останавливали с единомышленниками, а потом целые эшелоны леса в Ходорове, Львове…

Лиза консультировалась у Тараса, а однажды, вспоминает, между разговорами о лесе спросила, что побудило Матвеева пойти на войну добровольцем. То, что он ответил, и сегодня помнит дословно: «Когда-то меня потомки спросят: была такая ситуация в Украине, такие обстоятельства. А ты где был? Отвечу: я был в жерле всего этого».

— На первый взгляд, обычный интеллигентный парень, а сколько в нем было силы, огня и идей, сколько жизни! — говорит Лиза.- Тарасу можно было написать, попросить совета. Он всегда помогал, подсказывал, знакомил с кем-то…

А между тем Тарас устраивал обучающие занятия для детей и взрослых, безалкогольные фестивали, на которые приглашал украинских звезд, собирал деньги для онкобольных детей.

В сентябре 2018 года Тарас поступил на курсы лидерства Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного, чтобы стать офицером Вооруженных Сил Украины. В 2019 году пошел на военную службу в 24-й ОМБр имени короля Даниила.

— Ко мне Тарас Матвеев попал еще в Марьинке, — рассказывает ФАКТАМ командир батальона капитан Джемиль Измаилов. - Так сложилось, что он пришел на место погибшего командира взвода Александра Бардалима (погиб 19 июля 2019 года, когда вместе с командиром роты эвакуировал раненого солдата. — Авт.). Матвеев всегда отстаивал свое мнение, но не криком, не хвастовством, а четкими аргументами и фактами. Не важно, перед кем и в каких обстоятельствах. Это не каждому командиру дано. В армии ведь есть определенная вертикаль власти, и он не шел против руководства, понимая, что такое субординация, но свое мнение умел отстоять. И за людей был горой. Негодяи получали от него по заслугам, а тех, кого уважал, он защищал до последнего.

Еще одна черта, говорит Джемиль, которая характеризует Тараса, — он не гнался за звездами на погонах и должностями.

— Тарас Матвеев руководил взводом почти год. Ему несколько раз предлагали должность командира роты, но он отказывался. Говорил: «Хочу делать доброе дело там, где я сейчас». И он это сделал. Коллектив, который он оставил после себя, — дружный, грамотный. Я с уверенностью могу сказать, что это лучший взвод в батальоне. В подчинении у Матвеева было около 15 человек. Люди разные по возрасту, социальному статусу, но Тарасу удалось достичь того, что все они относились к нему, как к отцу. Вы представляете, какой уровень уважения был к этому офицеру?

У него на командно-наблюдательном пункте было множество книг. Я хотел взять что-то почитать на досуге. Он посоветовал «Инферно» Дэна Брауна, — вспоминает Джемиль, который виделся с Тарасом за день до его гибели.

Тарас действительно много читал. Любил Ремарка. Часто цитировал Лину Костенко. И писал. Что-то выдавал в виде статей, блогов, постов в соцсетях, что-то прятал в ящик. Узнав о смерти сына, родители решили поднять его записи.

— Родители Тараса открыли его папку, она была полна бумаг, а на самом верху лежал лист, на котором написано: «Моя мечта — погибнуть как прародители. В поле, над головой — голубое небо, в ногах — чернозем. В руках — оружие, в душе — облегчение». Эти слова датированы 2014 годом. Такое впечатление, что Тарас себе напророчил именно такую ​​смерть, — рассказывает сосед Владимир Гаврон. И добавляет:

— Он искал себя. Пробовал себя как журналист — разочаровался немного в профессии. Пробовал себя в местной политике, но увидел: даже если есть поддержка людей, очень трудно сломать систему. А потом пошел в армию — и нашел себя там. Тараса убили на взлете.

Командование части 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ и сослуживцы погибшего инициировали процедуру подачи младшего лейтенанта Тараса Матвеева на звание Героя Украины. 13 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Тарасу Матвееву звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» посмертно.

Церемонии прощания с Тарасом Матвеевым прошли в Киеве и Львове. Похоронили его в Жидачове.

Друзья собирают средства, чтобы помочь родителям погибшего воина и издать его статьи и стихи отдельной книгой.

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