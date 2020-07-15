Чемпиона ММА зарезали на вечеринке в честь 30-летия бойца (фото)

Британский боец смешанных единоборств Жаро Шепард, имевший псевдоним «Ночной кошмар», получил множественные ножевые ранения возле своего дома в Кеннингтоне (Южный Лондон), где устроил вечеринку по случаю своего 30-летия. Ранее в штате Огайо был застрелен американский боец ММА Исайя Чапман.

Как сообщает TMZ, медики, прибывшие на место происшествия, пытались реанимировать спортсмена, но, несмотря на все усилия, он умер на месте. Также ранения получил еще один 26-летний мужчина — он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Неравнодушные люди принесли к дому Шепарда множество цветов

«Не могу подобрать слова, чтобы описать свои чувства. Я не могу остановиться, чтобы не плакать! Все, что ты хотел, — это драться в ММА. Ты был всегда на позитиве, и мне нравилось это. Несмотря на то, что я выступаю в UFC, я всегда хотел иметь твою уверенность в своих силах перед боем с любым соперником. Я все еще не могу поверить, что это произошло… Обещаю тебе, брат, что сделаю все возможное для достижения цели, потому что ты всегда поддерживал меня», — написал трогательные соболезнования на своей странице в Instagram боец UFC Даррен Стюарт, тренировавшийся вместе с погибшим.

Отметим, что Шепард провел в ММА восемь боев (6 побед и 2 поражения), став чемпионом британских промоушенов CEA и UCMMA. Также в мае 2018-го провел один поединок в Bellator, в котором ему была присуждена победа над поляком Марцином Живицей после первого раунда.

За свою карьеру в ММА Шепард успел стать чемпионом двух промоушенов

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что брата футболиста «Тоттенхэма» Сержа Орье зарезали возле ночного клуба в Тулузе.

Фото Instagram Жаро Шепарда

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