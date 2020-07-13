- 15:44 Из-за российских военных учений "Кавказ-2020" в Раду вызывают министра обороны
- 15:38 Бил жену и милиционеров: что известно о мужчине, устроившем нашумевшее смертельное ДТП под Киевом
- 15:29 "Молитесь за воинов-сынов": мать погибшего на Донбассе Героя Украины написала трогательный стих
- 15:20 На озере в Киеве опрокинулся катамаран с людьми: момент попал на видео
- 15:15 Брата футболиста «Тоттенхэма» застрелили во Франции: преступника не поймали
- 15:13 Дело Шеремета: Дугарь смягчили меру пресечения, Кузьменко оставили под стражей
- 15:07 Водитель намеренно утопил автобус, в результате чего погиб он сам и еще 20 человек
- 15:02 Битва за АРМА: Вадим Столар и Игорь Коломойский намерены побороться за пост главы
- 14:57 Появилась информация о состоянии мальчика, которому удалось выжить в страшной аварии под Киевом
- 14:42 Появились любопытные данные о судьбе иностранцев, устроивших разборки со стрельбой на Бессарабке в Киеве
- 14:29 Патрульные скрутили пенсионера, отказавшегося прекратить стихийную торговлю в Черновцах: видео возмутило сеть
- 14:18 В НБУ заговорили о пересмотре кредитных каникул, которые были введены во время карантина
Брата футболиста «Тоттенхэма» застрелили во Франции: преступника не поймали (фото)
26-летний Кристофер Орье, брат защитника лондонского «Тоттенхэма» и сборной Кот-д'Ивуара Сержа Орье, был застрелен в Тулузе (Франция) рано утром в понедельник, 13 июля. Ранее убили выстрелом в спину сестру полузащитника итальянской «Вероны» Эммануэля Агьеманга-Баду.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Le Point, прохожили обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями в области живота возле ночного клуба. Вызванная скорая помощь доставила его в больницу, однако там пострадавший скончался. Преступник же на данный момент скрывается от полиции и находится в розыске.
«Клуб глубоко опечален и вынужден подтвердить новость о том, что брат Сержа Орье ушел из жизни сегодня рано утром. Все в клубе искренне соболезнует Сержу и его семье. Наши мысли сейчас с каждым из них», — опубликовал «Тоттенхэм» соболезнования семье Орье на своей странице в Twitter.
Отметим, что Кристофер также был профессиональным футболистом, правда, в отличие от брата, выступавшего на самом высоком уровне за «Ланс», «Тулузу» и «ПСЖ», играл на уровне пятого французского дивизиона.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что талантливого футболиста английского клуба «Харлоу Таун» Франсуа Каблана зарезали во время драки на юге Лондона.85
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!