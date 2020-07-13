Брата футболиста «Тоттенхэма» застрелили во Франции: преступника не поймали (фото)

Спорт

26-летний Кристофер Орье, брат защитника лондонского «Тоттенхэма» и сборной Кот-д'Ивуара Сержа Орье, был застрелен в Тулузе (Франция) рано утром в понедельник, 13 июля. Ранее убили выстрелом в спину сестру полузащитника итальянской «Вероны» Эммануэля Агьеманга-Баду.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Le Point, прохожили обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями в области живота возле ночного клуба. Вызванная скорая помощь доставила его в больницу, однако там пострадавший скончался. Преступник же на данный момент скрывается от полиции и находится в розыске.

«Клуб глубоко опечален и вынужден подтвердить новость о том, что брат Сержа Орье ушел из жизни сегодня рано утром. Все в клубе искренне соболезнует Сержу и его семье. Наши мысли сейчас с каждым из них», — опубликовал «Тоттенхэм» соболезнования семье Орье на своей странице в Twitter.

Отметим, что Кристофер также был профессиональным футболистом, правда, в отличие от брата, выступавшего на самом высоком уровне за «Ланс», «Тулузу» и «ПСЖ», играл на уровне пятого французского дивизиона.

В отличие от брата, Серж особых успехов в футболе не достиг

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что талантливого футболиста английского клуба «Харлоу Таун» Франсуа Каблана зарезали во время драки на юге Лондона.

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