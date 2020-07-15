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Мир

Шестилетний мальчик героически спас младшую сестру от собаки: история облетела весь мир (фото)

14:48 15 июля 2020
Бриджер с сестрой

Шестилетнего Бриджера Уокера из американского штата Вайоминг пользователи сети провозгласили героем — после того, как стала известна его история. Как написала в Instagram тетя мальчика Никки Уоккер, Бриджер спас от агрессивного пса свою младшую сестренку. Как сообщает 7News, когда на нее кинулась собака, брат заступил дорогу животному, заслонив собой девочку. И пес атаковал юного защитника вместо нее. Несмотря на полученные раны, Бриджер сумел убежать и увести сестру в безопасное место.

Врачи наложили ребенку, получившему травмы лица и головы, в общей сложности 90 швов. Им занимался специалист по пластической хирургии.

«Если кому-то было суждено умереть, я подумал, что это должен быть я», — привела тетя слова племянника, который уже вернулся из больницы домой. Ему еще трудно улыбаться, но он находится в хорошем расположении духа.

Никки написала, что претензий к хозяевам собаки семья не имеет. «Любовь между нашими семьями в результате инцидента только усилилась», — написала она, не уточняя в каких отношениях Уокеры состоят с владельцами пса.

В адрес Бриджеса поступило много восторженных отзывов от пользователей сети, восхищающихся его мужеством. Пост о поступке мальчика получил более 100 тысяч лайков в Instagram.

фото Instagram nicolenoelwalker

Ранее «ФАКТЫ» писали — Рваная рана на голове и искусанное тело: собака напала на 4-летнюю девочку в Бахмуте.

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