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Происшествия

Рваная рана на голове и искусанное тело: собака напала на 4-летнюю девочку в Бахмуте

11:39 9 июня 2020
Злая собака

После того, как в Днепре стаффордширский терьер напал на ребенка, похожий случай произошел и в Бахмуте (Донецкой области), передает УНН.

Нападению неизвестной собаки подверглась 4-летняя девочка. Ребенок получил тяжелые травмы — открытую черепно-мозговую травму, рваные раны головы, множественные раны от укусов на туловище и лице.

Пострадавшую девочку госпитализировали, а полиция открыла уголовное производство.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Песчанка Харьковской области ветеринары усыпили ротвейлера, загрызшего четырехлетнего ребенка. Хозяева пса содержали животное в вольере, но ротвейлер выбрался из него и напал на мальчика.

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