«После инсульта вернул руке подвижность, начав вырезать из дерева иконы»

— Из-за инсульта, случившегося в 2011 году, я с трудом передвигался, а правой рукой не мог писать — движения получались грубыми, и я пробивал ручкой бумагу, — рассказывает Анатолий Козак из Хмельницкого, создающий уникальные резные иконы из дерева. — Благодаря тому, что вскоре после инсульта освоил резьбу по дереву, подвижность руки в значительной мере восстановилась — процентов на 85. Когда состояние руки заметно улучшилось, и я стал создавать резные иконы на профессиональном уровне, у меня появился заказчик, сын которого болен детским церебральным параличом. Из-за того, что суставы рук у мальчика сильно искривлены (типичная проблема для страдающих ДЦП), он не мог пользоваться ложкой, ручкой. Его отец Николай (фамилию называть не буду) живет в Сибири, занимается там строительным бизнесом. Но родом он из Хмельницкой области, каждый год на лето привозит сына в Украину — оздоровиться, встретиться с родственниками. Увидел я, какие у мальчика проблемы с руками, и сказал его отцу: «Резьба по дереву восстановила мне моторику руки. Может, и твоему сыну смогу помочь. Если ты не против, я с ним позанимаюсь». Давать пацану, больному ДЦП, металлический резец слишком опасно — наверняка поранится. Поэтому я вручил ему деревянный инструмент, и он под моим руководством начал пытаться вырезать изображения на глине. Хотя и медленно, но моторика рук у моего ученика начала улучшаться. Сейчас он может есть ложкой, пользоваться ручкой. Этот успешный опыт я решил использовать для помощи другим детям, больным ДЦП. При участии властей Хмельницкого создаю кружок резьбы для таких ребят. Мне как минимум нужно помещение для занятий. Дома оборудовал мастерскую площадью пять квадратных метров, но мне хватает. Создал там большинство своих работ, которые находятся в частных коллекциях в Канаде, Израиле, Франции, Швейцарии, Германии, России. Сейчас у меня новая мастерская — разместил ее в гараже.

«После выписки из больницы еле двигался, но… отправился в село сажать картошку»

— Сколько вам было, когда случился инсульт?

— Не много — 41 год. Выходил из троллейбуса, как вдруг отнялась правая нога. После этого во мне еще долго жил страх перед транспортом и всяческими лестницами, ступенями. Инсульт ударил по всей правой стороне тела, кроме того, была затруднена речь. Лежал на больничной койке и не чувствовал правую ногу. Несмотря на это, она жутко болела. Врачи объяснили, что это так называемые фантомные боли. Их с трудом удавалось унимать с помощью сильнодействующих препаратов. Выписали меня через полтора месяца. Врачи сказали: «Мы сделали все, что могли. Теперь надежда на Бога». Чувствительность в ноге вернулась, но я еле передвигался. Кстати, до сих пор у меня не получается бегать, хотя подвижность ноги в значительной мере восстановилась.

После инсульта настроение было такое, что хоть в петлю лезь. Тем более что жил сам — мои жена и ребенок трагически погибли. У меня в селе есть хата. Приехал туда и… стал сажать картошку — нужно было двигаться, чтобы помочь организму восстановиться.

— Почему вам пришла идея заняться вырезанием из дерева икон?

— Это моя давняя мечта. В начале 1990-х во время срочной службы в армии мне довелось много времени провести, как это ни удивительно, в царских дворцах Петергофа. Восторгался увиденными там шедеврами старинных мастеров-краснодеревщиков, и у меня возникло страстное желание по их примеру создавать художественные изделия из дерева. Но в молодости с этим не сложилось. И вот инсульт подтолкнул вернуться к мечте, ведь резьба по дереву — это то, что способно развивать мелкую моторику рук.

До болезни я был рабочим. Вернуться после инсульта к напряженному физическому труду не мог. Это стало еще одним аргументом попробовать себя в творчестве.

Первым делом изготовил столярный инструмент (имею богатый опыт работы с металлом). Когда начал делать первые три небольшие иконки, знающие люди подсказали, что для этого нужно получить благословение. Пошел в церковь, исповедался, прошел обряд очищения, и батюшка дал мне благословение.

— Как получилось, что во время срочной службы в армии вы бывали в царских дворцах?

— В армию меня призвали накануне развала СССР. Попал в воинскую часть в Петергофе, где находятся потрясающей красоты царские дворцы. Дослуживал в столярной мастерской, в которой работал краснодеревщик-реставратор Виктор Кузьменко. Он реставрировал храмы и императорские палаты. У нас с ним сложились доверительные отношения, и однажды наставник объявил: «Покажу тебе, Толя, прекрасное». Стал он водить меня в императорские дворцы, демонстрируя неимоверной красоты резную мебель, элементы декора, художественный паркет. Я был потрясен. У меня тогда возникло сильное желание научиться делать подобное. Но не сложилось. Я окончил ПТУ по специальности «токарь-фрезеровщик, оператор станков с числовым программным управлением». Потом чем только не занимался: служил сверхсрочником в армии, в спецподразделении милиции, трудился в музее, на стройках, был газосварщиком… И только когда шарахнул инсульт и нужно было спасать себя, восстанавливать подвижность руки, вспомнил о мечте молодости.

«Впервые в своей практике делаю икону, инкрустированную драгоценными камнями»

— Каждый день отдаете работе над иконами?

— Интересный вопрос. Поясню почему. Я тружусь по ночам. Начинаю около 10 часов вечера. Прежде чем взять в руки инструмент, молюсь. В моих иконах много мелких деталей, поэтому пользуюсь специальными очками для ювелиров, оснащенными увеличительным стеклом, фонариком, светофильтрами. Работа так захватывает, что не замечаю, как наступает рассвет. Примерно в шесть утра снова молюсь и иду отдыхать с ощущением, что проработал не более полутора часов. Хотя на самом деле минуло восемь. «Выигрыш» в шесть с половиной часов называю моим собственным способом замедления старения.

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Удивительная штука получается. Моторика правой руки до сих пор полностью не восстановилась, в повседневной жизни мне это причиняет определенные неудобства. Но все дефекты руки как бы исчезают, когда вырезаю икону. Объясняю это тем, что благодаря молитве, с которой начинаю работу, погружаюсь в состояние, подобное трансу, и это позволяет создавать иконы на высоком профессиональном уровне. К слову, я много общаюсь с классными мастерами-резчиками, и они спрашивали, где я учился профессии, сколько лет ею занимаюсь. Узнав мою историю, диву даются, что я до всего дошел сам, да еще после тяжелого инсульта.

На создание одной иконы мастеру требуется от четырех месяцев до полутора лет (фото со страницы Анатолия Козака в Facebook)

— Какие породы дерева используете для своих работ?

— Твердые: орех, черный орех, ольху, грушу, черешню, яблоню. Покупного материала не признаю — хотя бы потому, что он может быть из краденой древесины. А все ворованное несет плохую энергетику. Поэтому сырье заготавливаю сам. От дедушек и бабушек мне достались подворья в селе Хмельницкой области, неподалеку от Днестра. В тех местах и заготавливаю древесину. Хожу по соседям, интересуюсь, кто планирует срезать в своих садах деревья. Люди уже знают мой интерес и сами обращаются, если есть, что предложить. Еще один источник сырья — сады моих дедов. Я там уже шесть орехов срезал. На сушку древесины необходимо три года — это классическая технология, только ее и использую.

— В среднем сколько уходит на создание одной иконы?

— От четырех месяцев до полутора лет — все зависит от конкретной работы.

Анатолий Козак: «Создаю свои работы из твердых пород дерева: ореха, черного ореха, ольхи, груши, черешни, яблони»

— Дорого стоят иконы?

— Для наших соотечественников — из расчета 150 долларов за квадратный дециметр, для иностранцев — от 180—200 долларов. (Несложно подсчитать, что работа размером, например, один метр на 70 сантиметров может обойтись в 14 тысяч долларов. — Авт.) Все свои иконы делаю с соотношением сторон, соответствующим золотой пропорции — два к трем. На первых порах искал заказчиков с помощью посредников, отдавая им 10 процентов от стоимости работы. Сейчас заказчики сами меня находят.

Пару недель назад впервые в своей практике начал делать икону, инкрустированную драгоценными камнями. Это будет большая (метр высотой и 70 сантиметров шириной) семейная икона. Тут важно не ошибиться в подборе камней — чтобы они подходили главе семьи по гороскопу, по чертам его характера. Пришлось обратиться к специалисту по этим вопросам. Мы остановились на шести драгоценных камнях, определили, где конкретно они будут размещены. Кстати, в этой работе пород древесины будет использовано тоже шесть. Если предыдущие заказчики просили уничтожить эскизы икон (чтобы трудно было сделать такие же), то этот сразу сказал, что будет предоставлять работу, которую я для него делаю, на мои будущие выставки.

У меня есть четыре иконы, которые я изготовил не для продажи, а для себя. Демонстрировал их в прошлом году на выставке в Верховной Раде Украины. Но для выставки за рубежом такого количества экспонатов мало. Поэтому мир увидит мои работы, когда смогу показать зрителям не менее 10 икон.

— В вашем роду были творческие люди?

— Нет. Дедушки и бабушки — простые селяне. А мои папа и мама были военными. Оба родом с Хмельнитчины. Я родился на Урале. В 17 лет вместе с родителями вернулся на историческую родину.

Ранее о том, как сумела восстановиться после инсульта, «ФАКТАМ» рассказала молодая певица — участница «Голосу країни» Зоряна.

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