Потеряла сознание и уже шла ко дну: на Виннитчине подростки спасли утопающую (фото)

В селе Станиславчик Жмеринского района Винницкой области молодые ребята спасли тонувшую женщину. На пляже была масса людей, в том числе взрослых, но только подростки бросились на помощь утопающей. Женщина выжила благодаря их умелым действиям. Парни рассказали «ФАКТАМ» подробности ЧП.

Вечером в пятницу, 3 июля, компания друзей пришла отдыхать на водоем.

— Мы стояли на дамбе и собирались купаться, — рассказал «ФАКТАМ» 11-классник жмеринской школы № 3 Богдан Войтович. — Метрах в 50 от берега плавали женщина и мужчина. И вдруг мы увидели, что голова женщины то поднимается, то исчезает под водой, а сама она руками судорожно загребает воду. Мужчина из последних сил пытался поддержать женщину. Заметив нас, он махнул рукой, крикнул «Помогите!» и поплыл к берегу. Не раздумывая, я и двое моих друзей — Дима Дячук и Саша Кириченко — бросились в воду…

Пока доплыли, женщина уже пошла ко дну. А в том месте глубина минимум пять метров. Мы стали нырять, и Дима увидел под водой пучок длинных волос: женщина медленно опускалась на дно. Дима схватил ее за волосы и вытащил на поверхность.

Перевернули ее лицом вверх, чтобы дать воздух… Лицо синее, глаза закатились, губы мертвенно-бледные. Без сознания… Я и Саша взяли ее под руки, Дима помогал держать туловище. Так поплыли к берегу. Когда плыли, женщина начала кашлять.

Мы крикнули друзьям на дамбе, чтобы вызвали скорую помощь. Уже на берегу, на скользких плитах дамбы, еще один наш товарищ помог вытащить женщину. Я перегнул ее через колено и начал стучать по спине — чтобы вышла вода…

Друзья помогли мне. Скоро женщина начала выплевывать воду, пришла в себя. Мы положили ее на бок. К счастью, медики приехали очень быстро… Как мы узнали позже, женщина выжила.

Кстати, тогда на пляже была масса людей. Но только мы вчетвером бросились на помощь. Остальные собрались вокруг, когда уже приехала «скорая»…

Мы знаем, как правильно спасать утопающих… А вот друг попавшей в беду женщины сказал, что не знал, что делать, когда она начала тонуть…

Ребята не считают себя героями. Говорят: просто оказались в нужное время в нужном месте… Но молва о юных смельчаках быстро разлетелась по всему району.

— Я удивилась, когда сын пришел домой намного раньше обычного, бледный, уставший. Тогда Богдан и рассказал нам о ЧП, — рассказала «ФАКТАМ» мать 16-летнего Богдана Людмила Войтович. - Сын и раньше помогал людям в беде. Зимой ребята шли по улице и увидели, как прохожий поскользнулся на льду, ударился затылком и остался лежать без сознания… Сын посветил мужчине в лицо фонариком от мобильного телефона, быстро осмотрел. Оказалось, что язык у него впал в горло и он не мог дышать. Богдан помог мужчине и спас ему жизнь…

Мой сын увлекается медициной. Читает медицинские энциклопедии, подписан на тематические группы в соцсетях. Богдан мечтает стать врачом. Он отличный спортсмен, занимается с друзьями на турниках, привлек к этому всех школьных товарищей. Отлично учится, был награжден управлением образования Жмеринки. А еще Богдан с друзьями взяли третье место во всеукраинских соревнованиях «Джура». Дима — ученик нашей сельской школы, Саша Кириченко — студент Хмельницкого политеха — тоже отличные ребята! Мама спасенной женщины так их благодарила!

Поступок подростков из Станиславчика не остался незамеченным. Как сообщила народный депутат Украины Ирина Борзова, врио министра образования и науки Украины уже объявил благодарность Диме, Богдану и Саше.

— Мы обязательно будем номинировать ребят на участие во Всеукраинской акции «Герой-спасатель года». Ребята действовали грамотно и четко, спасли жизнь потерпевшей. К сожалению, вода не прощает беспечности и неосторожности, — сообщил «ФАКТАМ» начальник пресс-службы областного главка спасателей Винницкой области Александр Кутовой. — С начала года на водоемах области погибли уже 34 человека. Поэтому мы призываем во время отдыха на воде быть всегда предельно осторожными.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как в Киеве патрульные полицейские вытащили из Днепра упавшую в воду женщину и бросившегося ей на помощь мужчину. Видео спасения попало в сеть.

Фото — издание Жмеринка. City

На фото в заголовке слева направо: 14-летний Дмитрий Дячук, 16-летний Богдан Войтович и 17-летний Александр Кириченко

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