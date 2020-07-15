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Сделка на 300 миллионов: СБУ пришла с обысками в Национальную академию наук

18:29 15 июля 2020
Земельный участок

СБУ задокументировала попытку незаконной передачи под застройку участков столичной земли стоимостью более 300 млн гривен. К сделке оказались причастны должностные лица Национальной академии наук. Напомним, ранее стало известно о попытке рейдерского захвата предприятия «Укркинохроника» с последующей застройкой освободившегося земельного участка в центре Киева.

По данным пресс-центра силовиков, речь шла о дорогостоящих земельных участках в районе памятника садово-паркового искусства «Феофания» общей площадью 24,5 га. Именно их передали в постоянное пользование застройщику сроком на 49 лет, а по окончании срока коммерсанты имели бы право выкупить землю в собственность.

На территории уже начались подготовительные работы

В настоящее время силовики проводят обыски в Президиуме Национальной академии наук, изымая документы. Суд уже наложил арест на земельные участки.

Напомним, на днях столичный чиновник пытался помочь бизнесмену «решить» вопрос аренды земли в столице через должностных лиц Киевской городской государственной администрации и депутатов Киевского горсовета, получив за это всего лишь 15 тысяч долларов.

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