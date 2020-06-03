Украина

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информполитики Александр Ткаченко манипулирует информацией, обвиняя руководство «Укркинохроники» в земельных аферах и банкротстве предприятия. Цель действий Ткаченко состоит в попытках получить контроль над имуществом и земельными участками госпредприятия. Директор ГП «Укркинохроника» Алина Хорошилова прокомментировала интервью Ткаченко телеканалу «Прямой».

«Я хочу прокомментировать пару фактов, которые указал Ткаченко на пресс-конференции. Дело в том, что на пресс-конференции была откровенная манипуляция и ложь», — заявила Алина Хорошилова.

Хорошилова также прокомментировала заявление Ткаченко о том, что ГП «незаконно выделили земли под застройку», а также опровергла обвинения в доведении предприятия до банкротства.

«Ткаченко сказал, что киностудия обратилась к городу с просьбой выделить землю под застройку. Но киностудия обращалась к городу с просьбой выделить землю под эксплуатацию студии и жилого дома, который находится у нас на балансе. Я передала документы журналистам, хочу увидеть реакцию Ткаченко, когда его попросят прокомментировать искажение очевидных фактов», — сказала Хорошилова.

По мнению представителей «Укркинохроники», глава комитета ВРУ Ткаченко вместо помощи предприятию приближает его банкротство и использует для этого ресурсы комитета Рады.

Хорошилова считает, что Ткаченко пытается захватить госпредприятие.

Глава «Укркинохроники» провела аналогии с приватизацией Ткаченко «Одесской киностудии»: «Ткаченко приватизирует Одесскую киностудию — это нормально. Но когда подписывается инвестиционный договор, согласно которому восстанавливается киностудия и остается у государства, то это ненормально. Я вижу, как Ткаченко меняет позицию в зависимости от собственных интересов. В ходе пресс-конференции на вопрос, будет ли приватизировано ГП „Укркинохроника“, внятного ответа не прозвучало, как, впрочем, и на многие острые вопросы. Не удивлюсь, если со временем на территории, где находится ГП „Укркинохроника“ мы увидим новостройки Ваврыша. Один из его объектов находится у нас за забором, что также вызывает множество вопросов».

Источники в Минкультуры связывают попытку Ткаченко захватить объекты «Укркинохроники» с его частными интересами в сфере кинопроизводства.

Напомним, Ткаченко является фактическим собственником ЗАО «Одесская киностудия», двух кинопрокатных компаний и сети кинотеатров «Линия кино». С 2018 года совладельцем Одесской киностудии стал девелопер SAGA Development Андрей Ваврыш. Более двух лет Ткаченко и Ваврыш совместно занимаются кинобизнесом.

Ранее коллектив «Укркинохроники» и ряд общественных организаций обратились к президенту с просьбой защитить их от попыток захвата госпредприятия главой Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александром Ткаченко .

50

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter