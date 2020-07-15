Пятилетний ребенок тяжело травмирован в торговом центре в Черновцах: подробности инцидента

В Черновцах 5-летний мальчик упал на эскалаторе торгового центра, а движущиеся ступени раздробили детские пальцы. Напомним, торговые центре в городе работают с мая.

Инцидент произошел во вторник, 14 июля.

По информации заместителя директора городского Центра экстренной медицинской помощи Сергея Паушака в комментарии местному изданию Molbuk, первую помощь пострадавшему оказали на месте, после чего доставили его в больницу.

На момент госпитализации его состояние оценивалось как средней тяжести, 15 июля ему стало лучше, однако очевидно, что мальчику придется оформлять инвалидность.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали об инциденте под Одессой, где ребенок пострадал от «лапы» автомобильного крана, возвращаясь из школы домой.



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