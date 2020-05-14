Украина

Ослабление карантина: во Львове решили открыть поликлиники и ТЦ

Во Львове с 15 мая существенно ослабляют условия карантина. Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Львовского городского совета. Напомним, с 13 мая во Львове разрешили возобновить работу парикмахерских, салонов красоты и частных стоматологических кабинетов.

Так, с 15 мая разрешено работать магазинам, которые торгуют одеждой и обувью. Их открытие возможно только при наличии прямого выхода на улицу.

С пятницы заработают также непродовольственные рынки.

Что касается магазинов одежды и обуви в торгово-развлекательных центрах, их откроют только с понедельника, 18 мая.

Подчеркивается, что все заведения обязаны работать с соблюдением всех карантинных ограничений.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Львовская областная комиссия по чрезвычайным ситуациям отказалась от ослабления карантинных ограничений на территории региона с 11 мая 2020 года.По данным Министерства здравоохранения, по данным на утро 14 мая в области насчитывалось 904 инфицированных, 22 человека скончались.

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