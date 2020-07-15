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В Москве и Санкт-Петербурге протестуют против путинских поправок в конституцию: десятки задержанных (видео)
В центре Санкт-Петербурга и Москвы в среду, 15 июля, состоялись акции протеста против поправок к Конституции России, которые позволили Владимиру Путину оставаться на своем посту практически пожизненно. Организатором акций выступило движение «Нет».
Целью обоих акций был сбор подписей в поддержку кампании по оспариванию итогов всероссийского референдума. Так, по информации DW, в Петербурге очередь к сборщикам подписей на Невском проспекте растянулась на сотни метров. Тем не менее силовики не противодействовали. Задержали только одну активистку, но, по данным СМИ, за участие в несанкционированных акциях, которые проходили ранее.
В Москве протестующие собрались возле памятника Пушкину. Они скандировали «Россия без Путина», «Путин — вор», «Москва — выходи». Под конец полицейские прибегли к насилию — они перекрыли несколько улиц в районе Петровки и выдавливали колонну протестующих в сторону центра столицы.
Были задержаны 103 участника акции.
Напомним, несколько дней назад массовые протесты начались в Хабаровском крае. Участники акций поддерживают местного губернатора Сергея Фургала. Его задержали 9 июля и отправили спецрейсом в Москву. Там было принято решение об аресте. Фургала обвиняют в причастности к организации убийств нескольких бизнесменов на Дальнем Востоке, которые были совершены в 2004—2005 годах. Он свою вину категорически отрицает.193
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