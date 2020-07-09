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В поддержку пожизненного правления Путина проголосовали тысячи недействительных паспортов, — расследование СМИ
Среди более миллиона жителей Москвы и Нижегородской области, которые смогли проголосовать за поправки к Конституции России через Интернет, оказались тысячи избирателей, чьи паспорта числятся в базе данных МВД как недействительные. Напомним, президент Путин поспешил с имплементацией результатов референдума, подписав указ уже на следующий день после основного дня голосования.
В подтасовках убедились журналисты оппозиционного издания «Медуза», получив доступ к архиву degvoter.zip. Туда российские власти фактически выложили в открытый доступ персональные данные всех интернет-избирателей, поскольку 1 июля как минимум с 9 до 12 часов мск скачать архив мог любой желающий.
Судя по меткам из базы данных, всего интернет-избирателям было выдано 1 107 594 электронных бюллетеня (некоторые из зарегистрировавшихся избирателей в итоге не участвовали в голосовании), в то же время официальная цифра проголосовавших онлайн составила 1 107 648 бюллетеней.
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Среди них «Медуза» обнаружила 97 паспортов, которые оказались записаны в базе данных интернет-избирателей дважды, а также 4233 паспортов, официально считавшихся недействительными, о чем была сделана отметка в базе МВД России. При этом 209 паспортов интернет-избирателей, которые считались недействительными по состоянию на дату объявления всероссийского референдума (22 мая, — Авт.), к 3 июля уже исчезли из базы МВД.
Напомним, российский журналист Павел Лобков на деле показал, как можно проголосовать на референдуме дважды — сначала он сделал это онлайн, зарегистрировавшись в интернете. Затем явился на избирательный участок, спокойно получил бюллетень и снова проголосовал.
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