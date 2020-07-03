Путин указом узаконил свое пожизненное правление

Мир

Президент России Владимир Путин подписал указ об имплементации поправок в Конституцию РФ, одобренных на всероссийском референдуме. Напомним, хозяин Кремля отказался от предложенных ему защитной маски и перчаток на избирательном участке 1 июля.

В соответствии с документом, поправки вступят в силу уже в субботу, 4 июля.

Напомним, за принятие поправок в Конституцию страны проголосовали 77,92% россиян, принявших участие в голосовании, против были 21,27%. Такие данные Центризбирком страны обнародовал уже утром 2 июля.

Госдума РФ одобрила законопроект о поправках в Конституцию в апреле. Тогда депутаты поддержали практически все предложения, внесенные главой государства, включая поправки о Боге, фактическом запрете в России однополых браков, а также определили особый статус русского народа как государствообразующего. Предложение депутата Валентины Терешковой предоставить возможность Путину баллотироваться в президенты снова в 2024 году прозвучало в последний момент, однако его приняли подавляющим большинством депутатов.

Путин приехал в Госдуму уже после выступления Терешковой, заявив, что выступает против того, чтобы из Конституции вообще убрали пункт об ограничении президентских сроков.

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