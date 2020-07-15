США ввели санкции против ближайшего окружения "повара Путина"

Соединенные Штаты продолжают санкционное давление на Россию, теперь под действие ограничений попали три физических и пять юридических лиц, связанных с приближенным к президенту России Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ называют «поваром Путина».

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.

Отмечается, что причинами ограничений, в частности, стали вмешательство в американские выборы, а также незаконная дестабилизирующая активность Пригожина.

Среди компаний, попавших под ограничения -ООО «М Инвест», связанная с ней Meroe Gold Co. Ltd, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp. Cо., Limited, Shine Dragon Group Limited иZhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited.

По данным Госдепартамента США, суданская компания Meroe Gold Cо. Ltd имеет отношение к частной военной компании Вагнера, предположительно связанной с Пригожиным. В то же время «М Инвест» в Судане, занималась дискредитацией протестующих, стремящихся к демократическим реформам. Остальные компании из обновлённого санкционного списка, оказывали Пригожину финансовые услуги. Тем самым компании позволяли бизнесмену уклоняться от санкций и совершать глобальные сделки, в том числе в долларах США, несмотря на санкции.

В списке физических лиц, на которые распространятся новые ограничения — граждане России Игорь Лавренков (он, как утверждается, непосредственно связан с Пригожиным), и Михаил Потепкин, а также Андрей Мандель (гражданство не указано).

Отмечается, что данные лица причастны к вооруженному конфликту на Донбассе и вмешательству в американские выборы, а также помогали Пригожину уклоняться от ранее введенных санкций со стороны США.

Как известно, Пригожин фигурировал в расследовании американского спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Тогда финансируемая им так называемая «фабрика троллей», пыталась повлиять на результаты выборов в США в 2016 году.

Спустя два года Пригожину и еще 12 россиянам выдвинули обвинение по статьям «сговор против США» и «мошенничество».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце июня Европейский Союз еще на полгода продлил санкции против России. Под ограничениями останутся российский финансово-банковский, оборонный секторы и энергетика, в том числе разведка и добыча нефти. Также санкции затрагивают производителей военной техники и товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях.

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