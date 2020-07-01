В Конгрессе США предложили ввести новые санкции против "злонамеренной" России: названа причина

Мир

Похоже, в Конгрессе США становится настоящим «трендом» предложение о введении санкций против руководства Российской Федерации, которое своими действиями подталкивает к этому конгрессменов.

Так, в последний день июня глава Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Адам Шифф заявил, что Вашингтон должен рассмотреть санкции против России для сдерживания ее «злонамеренных» действий.

Заявление прозвучало после появления информации о том, что РФ предлагала талибам вознаграждение за убийства американских военных в Афганистане, передает Reuters.

«Мы должны подумать над тем, какие санкции надлежит принять для дальнейшего сдерживания злонамеренной деятельности России», — сказал он.

Поводом для предложения конгрессмена стала статья в The New York Times в пятницу о том, что по данным американских спецслужб, подразделение российской военной разведки предложило талибам вознаграждение за успешные атаки на американских военных и силы международной коалиции в Афганистане в прошлом году.

В то же время Белый дом опровергает факт таких переговоров. В частности, помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен подчеркнул, что означенные утверждения не были подтверждены американским разведывательным сообществом. А сам Трамп назвал публикацию NYT о вознаграждениях боевикам «Талибана» от России «очередным вбросом».

В России также отрицают связи с талибами.

Но при этом спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси потребовала от администрации президента Дональда Трампа объяснить ситуацию с американскими военными в Афганистане.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с США солидарны их союзники: 19 июня, лидеры стран-участниц Европейского союза продлили экономические санкции против РФ. К такому решению главы государств пришли после обсуждения в формате видеоконференции состояния выполнения Минских соглашений.

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