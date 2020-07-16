Грозовые дожди на западе и жара на юге: синоптики дали прогноз погоды до конца рабочей недели

Жара восстанавливает позиции в Украине — в четверг, 16 июля, солнечно и тепло будет на большей территории страны, а дожди с грозами вероятны на западе страны. Такой прогноз обнародовал Украинский Гидрометцентр.

В четверг, 16 июля, грозовые дожди возможны на западе, скорость ветра там будет достигать 8 метров в секунду. Тем не менее температура воздуха в этих регионах будет комфортной — до +25 градусов.

Самой высокой температуры в этот день стоит ждать на курортах Одессы, Херсона и Николаева — до +29 градусов, а в Киеве столбики термометров покажут 24 — 26 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 16 июля

В пятницу, 17 июля, дожди вероятны уже и на Киевщине и Виннитчине. Впрочем, грозы не ожидается (она по-прежнему вероятна на западе Украины), а осадки будут незначительными. Температура воздуха в Ивано-Франковской области снизится до 19−21 градуса (ночью будет 13 — 15 градусов выше нуля), а на Херсонщине температура поднимется до +31.

Прогноз погоды на 17 июля

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что в последние дни второй декады июля в Украине возможны небольшие дожди, а падение температуры захватит начало третей десятидневки июля. После этого снова вернется теплая погода.

Фото khersonline.net/

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