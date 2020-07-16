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Спорт

После матча украинской первой лиги избили арбитра (видео)

9:46 16 июля 2020
Арбитр Юрий Иванов

Скандалом завершился поединок 24-го тура украинской первой лиги между «Агробизнесом» и «Минаем» (0:2), входящими в тройку лидеров. Ранее стало известно, что львовские «Карпаты» финансово стимулировали соперников одного из лидеров первой лиги «Руха».

По ходу матча на поле было много борьбы, но распечатать ворота друг друга не получалось ни у одной из команд. В итоге в последние пять минут встречи «Минаю» удалось дважды отличиться и завершить поединок в свою пользу, что позволило обойти «Агробизнес» в таблице.

Смотреть полностью матч «Агробизнес» — «Минай»

Больше всего вопросов у команды хозяев возникло по поводу пенальти, назначенного на третьей компенсированной минуте, а также неназначенного в ворота гостей 11-метрового. Соответствующий стоп-кадр представители «Агробизнеса» опубликовали на своем официальном сайте.

Видимо, этот пенальти стал причиной того, что после игры представители команды из Волочиска (к слову, президент которой Олег Собуцкий является вице-президентом Украинской ассоциации футбола) ворвались в судейскую комнату и избили главного арбитра встречи Юрия Иванова из Макеевки (на фото в заголовке). По информации телеграм-канала «Бомбардир», рефери написал заявление и снял побои в полиции.

Отметим, что благодаря этой победе «Минай» набрал 47 очков и на один балл опережает «Агробизнес». Лидирует же «Ингулец», у которого 50 очков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный боец UFC Майк Перри избил в ресторане пенсионера.

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