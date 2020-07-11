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Спорт

Известный боец UFC избил в ресторане пенсионера (видео)

11:25 11 июля 2020
Майк Перри

Скандалом закончился поход в ресторан для американского бойца UFC Майка Перри. 28-летний спортсмен, выступающий в полусредней весовой категории, вынужден был прервать вечер и в сопровождении своей подруги Латори Гонсалес покинуть заведение Table 82 в Лаббоке (штат Техас).

При этом Майк громко выражал свое недовольство, что другой человек якобы дотронулся до него без разрешения, а затем, вступив в перепалку с пенсионером, не сдержал эмоций и кинулся выяснять отношения при помощи кулаков.

На данный инцидент резко отреагировал президент UFC Дэйна Уайт. «Ему явно нужна помощь. Это ненормальное поведение», — прокомментировал функционер проступок бойца, который ранее уже попадал в подобную передрягу. Правда, в тот раз от его рук пострадал молодой человек.

Отметим, что свой последний бой Перри провел 27 июня, победив единогласным решением судей соотечественника Мики Галла. При подготовке к поединку Майк самостоятельно организовал тренировочный лагерь, а во время боя в углу американца отсутствовал тренер, а была лишь его девушка, выполнявшая роль секунданта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российского бойца ММА Дмитрия Кузнецова жестоко избили за насмешку над Хабибом.

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