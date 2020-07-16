Державшие пятилетнего сына в клетке и обварившие его до смерти кипятком родители получили 27 лет тюрьмы (фото)

Высокий суд Сингапура приговорил к 27 годам тюремного заключения 28-летнего Ридзуана Мега Абдула Рахмана и его 28-летнюю жену Азлин, признанных виновными в пытках и убийстве собственного пятилетнего сына. Ридзуан по решению суда дополнительно получит также 24 удара палкой. Азлин от избиения освободили, но вместо этого она отсидит за решеткой еще дополнительно один год.

Как сообщает издание The Straits Times, родители держали мальчика, чье имя не разглашается, в клетке для кошек — длиной 91, шириной 58 и высотой 70 сантиметров. За малейшую провинность или неповиновение его жестокого наказывали. Так, в период с 15 по 22 октября 2016 года его четыре раза обливали кипятком. Последний раз стал фатальным. Ребенок получил ожоги 75% тела и умер на следующий день в больнице, куда мать и отец обратились только спустя семь часов после того, как обварили сына кипящей водой. Поначалу они лгали, утверждая, что мальчик сам причинил себе травмы.

Безработные Ридзуан и Азлин также били сына метлой, прижигали ему ладони раскаленной ложкой и щипали плоскогубцами. У супругов, помимо замученного ими ребенка, есть еще дети, которых у них уже забрали.

Убитый родителями мальчик вскоре после своего рождения был передан в другую семью и жил там до четырех лет. Однако в 2015 году его вернули биологическим родителям.

Клетка, в которой запирали мальчика. Фото straitstimes.com

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