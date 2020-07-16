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Украина

Киевские налоговики улучшат сервисы для людей с особыми потребностями

10:57 16 июля 2020
ЦОП
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Главное управление ГНС в г. Киеве работает над упрощением пользования налоговыми сервисами для плательщиков, имеющих особые потребности. Об этом написала в Facebook руководитель ведомства Злата Лагутина, реагируя на резонансную публикацию колясочника Николая Подрезана о сложности общения с налоговой.

В посте говорится, что налоговики будут контактировать с лицами, имеющими инвалидность, адресно. Также активизируется обучение персонала для получения соответствующих коммуникационных навыков.

Центры обслуживания плательщиков (ЦОПы) пройдут проверку на предмет уровня сервиса, материально-технического обеспечения и комфортности посещения. Разрабатываются возможные алгоритмы для получения ЭЦП без посещения ЦОПа.

Злата Лагутина подчеркнула, что на официальном сайте Главного управления ГНС в г. Киеве появился раздел «Информация для лиц с инвалидностью», который содержит видеоуроки о работе в электронном кабинете и статью «Пользуйтесь электронными сервисами».

«Проводим мониторинг общественных организаций, сотрудничающих с лицами с инвалидностью, с целью привлечения их к нашей инициативе. Это даст возможность провести более широкую разъяснительную кампанию для соответствующей категории граждан», — заявила руководитель Главного управления ГНС в г. Киеве.

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