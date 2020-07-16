Не тратьте время зря: гороскоп на 19 июля для всех знаков зодиака

Воскресенье, 19 июля, идеально подходит для скоординированных действий, которые принесут отличный результат. «ФАКТЫ» ежедневно публикуют эксклюзивные гороскопы для всех знаков зодиака, а сейчас предлагают астрологический прогноз на 19 июля.

ОВЕН

Многое будет получаться, можно приступать к чему-то совершенно новому. Не исключено, что вечером вам придется побыть в роли третейского судьи.

ТЕЛЕЦ

Переварить обрушившуюся на вас информацию окажется не так-то просто. Да и времени, чтобы выполнить все в срок, катастрофически не будет хватать. Однако, взяв свою волю в кулак, вы сумеете-таки со всем управиться, чем несказанно будете горды.

БЛИЗНЕЦЫ

День благоприятствует успехам на профессиональном поприще. Однако поиски нестандартных решений вряд ли оправдают ваши ожидания. В личной жизни для более гармоничных отношений звезды советуют умерить свою гордыню.

РАК

Если не хотите, чтобы возникли проблемы с реализацией задуманного, держите рот на замке. Недоброжелатели не преминут воспользоваться вашим доверием. Вполне вероятно, что ближе к вечеру придется в срочном порядке решать какую-то бытовую проблему.

ЛЕВ

Старайтесь в этот день избегать перегрузок — как физических, так и эмоциональных. Следует реально оценивать свои силы, чтобы не возникло никаких проблем со здоровьем.

ДЕВА

Прежде чем браться за что-то, следует сперва определиться с целями и приоритетами. Иначе добиться хоть каких-нибудь результатов вряд ли удастся. Одиноким представителям знака звезды будут благоприятствовать в поиске второй половинки.

ВЕСЫ

Сейчас вы будете просто-таки схватывать все на лету. Сумеете с легкостью запомнить большой поток полезной и нужной в работе информации. День также подходит для шопинга. Тем более что сегодня не исключены неожиданные денежные поступления.

СКОРПИОН

Гороскоп гласит: не стоит тратить время зря, постарайтесь выжать из этого дня максимум. Конструктивный подход к важным переговорам поможет извлечь немалую выгоду.

СТРЕЛЕЦ

В вашей голове сейчас масса идей. Но на самом деле некоторые из них могут оказаться не так хороши, как вам бы того хотелось. Поэтому, прежде, чем браться за реализацию, хорошенько все обдумайте и взвесьте.

КОЗЕРОГ

Какие-то несостыковки и недоразумения могут немного подпортить настроение, из-за чего не исключены разногласия с окружающими. При принятии важных решений доверьтесь собственной интуиции.

ВОДОЛЕЙ

Найдите себе занятие по душе, оно поможет настроиться на позитивный лад. Вечером возможно поступление приятных новостей.

РЫБЫ

Несмотря на выходной, предстоит немало дел и забот. Постарайтесь правильно расставить приоритеты, чтобы в конце дня не рухнуть без сил. Следите за своим питанием, не передайте.

Хорошего вам дня!

Ранее дважды победитель «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил гороскоп здоровья на июль для всех знаков зодиака.

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