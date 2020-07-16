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Происшествия

В Карпатах заметили медленный смерч: видео необычного явления

13:24 16 июля 2020
Смерч в Карпатах

В сеть выложили видео из высокогорья украинских Карпат, на котором запечатлен медленный смерч — кадры были сняты на Чорногоре. Ранее в Прикарпатье очевидцы сняли смерч, который пронесся недалеко от населенного пункта Обертин.

Видео из Карпат на своей страничке в соцсетях разместил Олег Перепелюк.

А фотограф Павел Пивовар заснял это природное явление на фото. Попав в грозу, фотограф решил укрыться в пещере и переждать непогоду. По дороге в укрытие он увидел смерч, медленно крутившийся на расстоянии нескольких километров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», туристке, ехавшей в курортную Кирилловку, удалось снять необычное природное явление — двойной смерч.

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