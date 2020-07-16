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Смертельный пожар в «Токио Стар»: задержан скрывавшийся от следствия совладелец отеля
В истории о страшном пожаре в отеле «Токио Стар», где в прошлом году погибли 9 человек, появились новые детали.
Как сообщили «ФАКТАМ» в правоохранительных органах, вчера в международном аэропорту «Одесса» пограничники задержали Сергея Дурача — совладельца гостиницы, который скрывался от следствия и поэтому был объявлен в розыск.
По информации источника, сработала база данных во время проверки пассажиров, прибывших из Рима.
Сейчас проводятся соответствующие неотложные мероприятия, предполагается, что фигуранту изберут меру пресечения.
Ранее было завершено расследование в отношении второго владельца отеля — Вадима Черного и еще двух сотрудников.
Напомним, в ночь на 17 августа прошлого года в горящем отеле «Токио Стар» погибли девушка и юноша из Одесской области, двое молодых киевлян, 58-летний житель Днепропетровского региона, харьковчанин, 73-летняя гражданка Австралии, а также жительница Сум и ее 10-летняя дочь.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что владельца отеля Вадима Черного суд отпустил на свободу.
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