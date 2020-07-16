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Названы самые модные аксессуары для волос
Стилисты говорят, что в этом сезоне особый акцент в образе достигается с помощью разнообразия аксессуаров. Среди самых популярных — обручи, заколки и банты. Известный стилист Юлия Цыганенко в программе «Ранок з Україною» (канал «Украина») рассказала, как правильно подобрать и сочетать аксессуары для волос со всем образом.
- Главный тренд этого сезона — ничего лишнего, — сказала Юлия. — Если говорить конкретно о глобальных трендах — это прежде всего естественность и минимализм. Как прическа должна быть достаточно натуральной, так и аксессуары. Важно — чтобы не было ощущения, что вы уделили своему образу несколько часов, стараясь изо всех сил.
- В моде девяностые — это отражается и в аксессуарах?
— Конечно! Дизайнеры продолжают вдохновляться прошлыми эпохами. Любимые аксессуары детства — заколки для волос — они снова возвращаются. Имеют оригинальный вид и металлические заколки — этот вариант идеален для любителей минимализма.
— А для тех, кто хочет подчеркнуть свою женственность?
— Им подойдут аксессуары, украшенные цветами. Элегантно будет смотреться и бесспорный хит сезона — банты и ленты в волосах. Шелковые, бархатные, шифоновые, большие и маленькие — такие аксессуары будут выглядеть по-особенному женственно.
Вернулась и мода на обручи. Они популярны еще с прошлого года. Широкие ободки из бархата и атласа, также дизайнеры предлагают тонкие обручи из необработанного жемчуга, кристаллов и разноцветных камней. Вобщем, возможностей для того, чтобы сделать образ еще ярче, сейчас огромное множество!
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!