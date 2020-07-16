Где в Киеве 16–17 июля нельзя будет проехать

Дорожные работы в Киеве не прекращаются. Многое уже сделано, но сейчас как раз пик строительного сезона. «Киевавтодор» предупреждает водителей, где 16 и 17 июля частично ограничено движение транспорта:

- до 21:00 16 июля и с 8:30 до 21:00 17 июля — на Броварском проспекте, где обновляют верхний слой покрытия на участке возле заповедника «Быковнянские могилы» (в направлении въезда в город);

- до 18:00 16 июля и с 8:00 до 18:00 17 июля — на улице Витавской (от Столичного шоссе до улицы Любомирской): в четверг, 16 июля, дорожники работают от Столичного шоссе до дома № 31, а в пятницу, 17 июля, — от дома № 31 до улицы Любомирской;

- до 21:00 16 июля — на Оболонской улице (участок между улицами Туровской и Межигорской);

- на дублере улицы Заболотного обновляют верхний слой покрытия между домами № 14 и № 90 и устанавливают бортовой камень (работы запланированы до 25 июля, а на основной трассе ремонт не проводится);

- коммунальщики объявили, что на улице Китаевской также до 25 июля частично ограничено движение транспорта из-за среднего ремонта: здесь дорожные работы ведутся на участке между улицей Учебной и проспектом Науки (в дорожной корпорации водителей попросили не оставлять автомобили на проезжей части, чтобы не препятствовать работе дорожников).

В этом году, по словам заместителя городского головы Александра Густелева, завершены капремонты улиц Покровской, Пушкинской, Туполева, Никольско-Ботанической и Академика Заболотного. Средний ремонт провели на 33 улицах, в том числе на Золотоворотской, Березняковской, Бастионной, Шота Руставели, проспекте Мира, Гринченко, Гмыри, Братиславской, Пуховской, Якуба Колоса и других. Во втором полугодии дорожные работы продолжатся на проспектах С. Бандеры и Любомира Гузара, улице Бощаговской. Подольско-Воскресенском мосту, Шулявском и Борщаговском путепроводах, путепроводах на пересечении улицы Богатырской и Степана Бандеры, улицы Богатырской и проспекта Оболонского, пешеходных мостов возле улицы Василенко и кинотеатра «Лейпциг».

Напомним, что до 10 августа планируют восстановить движение на развязке, которая находится на пересечении проспектов С. Бандеры и Героев Сталинграда.

До 1 сентября под эстакадным съездом с Днепровского спуска на Набережное шоссе частично ограничено движение транспорта. На Воздухофлотском путепроводе и под ним ремонтники до 19 июля проводят противоаварийные работы. Частичное ограничение сохраняется до 1 сентября и на Борщаговском путепроводе.

Между тем в рамках подготовки к новому учебному году возле 195 школ ремонтируют подходы и подъезды, появляются приспособления для принудительного снижения скорости, обновляется асфальт, дорожная разметка и знаки, укладывается тактильная плитка для людей с проблемами зрения.

Ранее «ФАКТЫ» информировали, где в Киеве ограничено движение до августа.

Напомним, что на столичном Южном мосту ремонт продлится до конца лета, и работники «Киевдормоста» будут чинить покрытие в основном в ночное время.



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