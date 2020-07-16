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Стало известно, кто пойдет на выборы мэра Киева от "Слуги народа"
Партия «Слуга народа» выдвинула в мэры Киева народного депутата от президентской фракции Ирину Верещук, которая недавно в прямом эфире устроила перепалку с пятым президентом Петром Порошенко.
Верещук победила в праймериз с большим отрывом и идет на выборы мэра Киева от «Слуги народа». Об этом сообщила Юлия Забелина.
За Верещук свои голоса отдали — 87 нардепов, за Александра Дубинского — 41, за Николая Тищенко — 30, за Дмитрия Гурина — 15. Александр Качура набрал всего 3 голоса.
«Кандидатом от „Слуги“ на киевский выборах будет Верещук Ирина. Поздравляю! Теперь все кандидаты должны объединиться для победы над ОПГ Кличко», — написал в своем Telegram-канале Александр Качура.
При определении кандидата учитывалась позиция Зеленского и социология, проведенная Офисом президента.
Ирина Верещук окончила Военный институт НУ «Львовская Политехника» по специальности «международная информация», ЛНУ им. И. Франко по специальности «правоведение», также закончила магистратуру в Варшавском университете (Польша). кандидат наук по государственному управлению.
Была избрана народным депутатом 9 созыва от партии «Слуга народа» под номером 29 как беспартийная. Она член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Была представителем Кабмина в Верховной Раде Украины.
Верещук профессор кафедры общей и прикладной психологии Института экологии, экономики и права. С 2017 года — доцент кафедры политологии НПУ им. М.П.Драгоманова.
С 2010 по 2015 год была мэром Равы-Русской (Львовская область). В 2013 году, после отказа власти Виктора Януковича от евроинтеграционного курса, призвала страны Европейского Союза подписать отдельное соглашение об ассоциации с городом Рава-Русская.
В октябре прошлого года Ирина Верещук дала эксклюзивное интервью «ФАКТАМ».
ФОТО: Юлия Забелина76
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