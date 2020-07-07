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Политика

Верещук устроила перепалку с Порошенко на ТВ: в сеть попало видео

8:21 7 июля 2020
Порошенко и Верещук

В сети обсуждают видео, снятое во время рекламной паузы передачи «Свобода слова на ICTV», во время которой «слуга народа» Ирина Верещук рассказывает, откуда она взяла информацию о поздравлении пятым президентом Украины Петром Порошенко президента РФ Владимира Путина с Днем России в 2014 году.

«Господин Порошенко, например, 12 июня (2014 года. — Авт.) поздравлял с днем России (Путина. — Авт.), когда уже был Славянск, Краматорск и так далее», — заявила депутат.

«Слуга народа» в эфире не уточняла первоисточник, однако во время рекламной паузы удалось выяснить, что Верещук цитировала… пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

«Слуги» больше верят рупору Кремля Дмитрию Пескову, чем словам президента своей страны. Это все, что нужно знать о команде Владимира Зеленского", — пишет Павел Нусс, разместивший видео на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2020 году дипломаты страны-агрессора обиделись на «привет от СБУ к так называемому «Дню России», когда у зданий посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом украинской контрразведки.

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