Три на одного: соперники Лукашенко на выборах объединились

Пока президент Беларуси Александр Лукашенко колесит по полям и весям страны с новыми заявлениями о «лечении» COVID-19, его потенциальные конкуренты на предстоящих выборах главы государства не теряют времени: на встрече штабов трех оппозиционных кандидатов в президенты — Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико — решено объединить усилия.

Об этом передает tut.by.

На встрече штабы представляли сама Тихановская, жена Цепкало Вероника и координатор штаба Бабарико Мария Колесникова. Объединенная команда планирует призывать избирателей голосовать на выборах 9 августа. После смены власти оппозиционеры обещают провести повторные честные выборы, освободить политических и «экономических» заключенных, предоставить им право на пересмотр дел «в независимых и честных судах».

Штабы оппозиционеров будут информировать население о «необходимости защищать свой голос разными способами», а также призывать людей участвовать в инициативах за честные выборы и становиться наблюдателями.

Как известно, 14 июля ЦИК Белоруссии отказал в регистрации двум канидатам в президенты — бывшему председателю Белгазпромбанка Бабарико, который считался главным оппонентом Лукашенко, и бывшему главе администрации «Парка высоких технологий» Цепкало. Комиссия зарегистрировала действующего президента Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую — жену арестованного видеоблогера Сергея Тихановского, бывшего депутата нижней палаты парламента Анну Канопацкую, сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева и председателя Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергея Черечня.

В тот же день в Минске и других городах прошли акции протеста. На этих акциях, по разным данным, задержали от 250 до 280 человек. В столице произошли столкновения протестующих с ОМОНом.

На следующий день сотни людей пришли к ЦИКу и встали в очередь, чтобы подать жалобы на отказ в регистрации Бабарико и Цепкало, а также на аресты оппозиционеров. После 19 часов, когда ЦИК закрылся, милиция стала задерживать собравшихся. В итоге в ЦИК ответили авторам обращений, что подавать жалобы имеют право только сами кандидаты. Комиссия отказалась обращаться в следственные органы с просьбой изменить меру пресечения арестованным кандидатам, сославшись на то, что не может вмешиваться в работу правоохранителей.

Напомним, что Бабарико арестовали 16 июня. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и даче взятки. Тихановский, автор популярного youtube-канала «Страна для жизни», был задержан в конце мая после потасовки с милицией на очередной встрече с подписчиками. Блогеру предъявили обвинения по части 1 статьи 342 УК Белорусии (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) и по статье 191 колекса (воспрепятствование проведению выборов).

Также напомним, что выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. Лукашенко намерен переизбраться на шестой срок.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по мнению координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова, в соседней стране «происходит восстание народа против «Саши Три процента». И в нынешней избирательной кампании есть кандидаты, которые смогут конкурировать с Лукашенко.

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