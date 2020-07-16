«Брал косу, шел косить»: Лукашенко отличился новым заявлением о «лечении» COVID-19 (видео)

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев переболел коронавирусом, и вылечился, воспользовавшись рецептом президента Александра Лукашенко. Об этом тот с гордостью сообщил на встрече с активом Витебской области 15 июля.

По его словам, на вопрос «Как ты боролся (с болезнью. — Авт.)?» Шерстнев рассказал, что ему помогли ежедневные физические нагрузки.

«Брал косу, шел косить», — сказал Лукашенко, напомнив, что в свое время предлагал лечить коронавирус трактором.

«Тогда я пошутил, что трактор всех вылечит. Ни в коем случае нельзя было посевную кампанию остановить, ибо голодали бы сейчас, нечего было бы убирать», — напомнил президент, подтвердив свое мнение о нецелесообразности установления карантина, во время которого люди оказались бы закрыты «в этих однокомнатных, двухкомнатных квартирах».

Отметим, что по состоянию на 15 июля в стране насчитывалось уже 65 443 инфицированных COVID-19, из которых скончались 480 пациентов, а выздоровели 56 379.

В Украине Беларусь входит в так называемую «красную зону», и по возвращению из этой страны наши соотечественники обязаны проходить 15-дневную самоизоляцию.



144

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter