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«Брал косу, шел косить»: Лукашенко отличился новым заявлением о «лечении» COVID-19 (видео)
Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев переболел коронавирусом, и вылечился, воспользовавшись рецептом президента Александра Лукашенко. Об этом тот с гордостью сообщил на встрече с активом Витебской области 15 июля.
По его словам, на вопрос «Как ты боролся (с болезнью. — Авт.)?» Шерстнев рассказал, что ему помогли ежедневные физические нагрузки.
«Брал косу, шел косить», — сказал Лукашенко, напомнив, что в свое время предлагал лечить коронавирус трактором.
«Тогда я пошутил, что трактор всех вылечит. Ни в коем случае нельзя было посевную кампанию остановить, ибо голодали бы сейчас, нечего было бы убирать», — напомнил президент, подтвердив свое мнение о нецелесообразности установления карантина, во время которого люди оказались бы закрыты «в этих однокомнатных, двухкомнатных квартирах».
Отметим, что по состоянию на 15 июля в стране насчитывалось уже 65 443 инфицированных COVID-19, из которых скончались 480 пациентов, а выздоровели 56 379.
В Украине Беларусь входит в так называемую «красную зону», и по возвращению из этой страны наши соотечественники обязаны проходить 15-дневную самоизоляцию.
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